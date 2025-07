Európska komisia vydala Správu o právnom štáte 2025, Slovensko kritizuje za slabý pokrok

Negatívne tiež hodnotí oblasť slobody médií

Justičný systém stále čelí výzvam

Ministerstvo spravodlivosti SR má výhrady

Obsah správy je však „o niečo korektnejší“

9.7.2025 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) kritizuje Slovensko za slabý pokrok v reformách právneho štátu . Ako sa konštatuje v Správe o právnom štáte 2025, vo viacerých odporúčaniach, ktoré vydala pre Slovensko v roku 2024, nenastal žiadny alebo len malý pokrok. Aktuálne vydala sedem odporúčaní.Obavy zo zhoršenia prešetrovania korupcie na Slovensku sa podľa EK naplnili. "Zdá sa, že pôvodne zistené riziká sa naplnili, keďže viaceré prípady veľkej korupcie boli premlčané alebo preklasifikované len na priestupky," uviedla.V dôsledku zrušenia špecializovaných subjektov boja proti korupcii, a to Národnej kriminálnej agentúry Úradu špeciálnej prokuratúry , sa vyšetrovania, ktoré boli presunuté na iné orgány, oneskorili a výrazne poklesol počet prípadov korupcie. Európska komisia má naďalej výhrady aj k silným právomociam generálneho prokurátora, ktoré viedli až k zastaveniu niektorých trestných konaní.Negatívne tiež hodnotí oblasť slobody médií na Slovensku. "Vo vykonávaní odporúčania posilniť autonómiu verejnoprávnych médií sa nedosiahol žiadny pokrok. Na zlepšenie bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov neboli prijaté žiadne opatrenia, pričom zainteresované strany konštatujú, že v tejto oblasti došlo k zhoršeniu," uvádza komisia v správe.Poukazuje na to, že ďalšiemu tlaku čelí aj prostredie občianskej spoločnosti. Nové povinnosti týkajúce sa podávania správ a zverejňovania informácií predstavujú pre organizácie dodatočnú záťaž.Od vydania správy z roku 2024 vedie Slovensko s Európskou komisiou intenzívny dialóg s cieľom vyriešiť zistené výzvy. V druhej polovici roka 2024 sa na Slovensku prijala séria zmien trestných kódexov s cieľom upraviť predchádzajúce zmeny a zosúladiť tieto právne predpisy so smernicou o ochrane finančných záujmov EÚ.Justičný systém stále čelí výzvam na zefektívnenie, a to najmä v správnych veciach, hodnotí správa. Vláda navrhla novely zákonov v oblasti súdnictva, podľa EK je však stále potrebné dosiahnuť ďalší pokrok pri zavádzaní dostatočných záruk.Slovensko podľa správy EK nedosiahlo žiadny pokrok v zavádzaní opatrení na zabezpečenie toho, aby sa na členov Súdnej rady SR vzťahovali dostatočné záruky nezávislosti, pokiaľ ide o ich odvolanie. Určitý pokrok nastal v posilňovaní právnych predpisov o konflikte záujmov.Žiadny pokrok komisia neeviduje v predkladaní návrhov na reguláciu lobizmu a majetkových priznaní, ani v zabezpečovaní účinného a nezávislého vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie. Rovnako nezaznamenala žiadny pokrok ani v posilňovaní pravidiel a mechanizmov s cieľom obnoviť nezávislé riadenie a redakčnú nezávislosť verejnoprávnych médií. Kritizuje tiež nadmerné využívanie skrátených legislatívnych konaní. Ministerstvo spravodlivosti SR má výhrady voči niektorým častiam správy a tvrdí, že hodnotenia Európskej komisie nezohľadňujú situáciu na Slovensku objektívne. Rovnako má výhrady aj k metodológii prípravy správy, i keď v tejto oblasti nastal podľa rezortu oproti predošlému roku pozitívny posun.Ministerstvo by uvítalo, keby Európska komisia všetky informácie uvádzané v správe systematicky a dôsledne overovala, vrátane konzultácií s orgánmi verejnej moci, a aby bolo zo správy zrejmé, akým spôsobom sú vyhodnocované protichodné informácie."Za veľký nedostatok považujeme aj veľmi krátky časový priestor na komunikáciu pripomienok vo fáze finalizácie správy, ktorý neumožňuje aktívny dialóg s Európskou komisiou za účelom dodatočných vysvetlení a objektívnejšieho opisu situácie na Slovensku," konštatuje rezort spravodlivosti.Celkovo je však vďaka intenzívnej komunikácii so zástupcami EK obsah správy "o niečo korektnejší než v minulom roku", hodnotí rezort. K zárukám nezávislosti členov súdnej rady, pokiaľ ide o ich odvolanie, pripravuje ministerstvo zmeny s cieľom splnenia odporúčania, avšak na zmenu bude potrebná ústavná väčšina."Odporúčanie zaviesť záruky pre sudcov v prípade stíhania na základe trestného činu ohýbania práva vnímame jednoznačne ako kritiku legislatívnych krokov predchádzajúcej vlády," podotýka.Pri výhrade k silným právomociam generálneho prokurátora upozorňuje na to, že "Európska komisia pritom nezohľadňuje, že generálny prokurátor nemôže postupovať svojvoľne, ale striktne v medziach zákonnosti a svoje rozhodnutia musí odôvodniť. Nezohľadňuje ani to, že ak by generálny prokurátor alebo iný prokurátor svojvoľne zasahoval do prebiehajúceho trestného stíhania, dopustil by sa spáchania trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa, trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom alebo iného trestného činu".