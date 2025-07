Proces s Holanďanom obžalovaným z brutálnej vraždy mladej ženy z Bratislavy sa odročil, súd čaká na znalcov

Znalec potvrdil, že Simona bola pri požiari nažive

Podľa obžaloby ženu udieral a následne podpálil

9.7.2025 (SITA.sk) - Súdny proces v kauze holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., obžalovaného z vraždy priateľky Simony z roku 2014, bude na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračovať až 13. novembra. Súd musel stredajšie pojednávanie odročiť, keďže sa nedostavili osoby, ktoré vo veci plánovali vypočuť.Konkrétne sa k prípadu mali vyjadriť odborníci z Požiarno-technického a expertízneho ústavu Prezídia Hasičského a záchranného zboru, ktorí vypracovali odborné vyjadrenia ešte pre pôvodný proces. Súd však zistil, že jeden z nich je už výsluhový dôchodca a druhý pôsobí na inej pozícii v rámci HaZZ . Obaja sú pritom momentálne odcestovaní, súd ich preto predvolá na november. Zo stredajšeiho pojednávania sa zároveň ospravedlnil aj obžalovaný.Na predošlé júnové pojednávanie súd predvolal znalca z oblasti súdneho lekárstva Norberta Moravanského. Podľa ním vypracovaného posudku bola smrť Simony V. spôsobená zapálením tela horľavou látkou. „V čase, keď bol na jej tele zapálený požiar, keď horelo jej telo, poškodená bola nažive,“ uviedol znalec s tým, že smrť mladej ženy nastala v dôsledku akútneho popáleninového šoku. Obeť podľa znalca zomrela v rozsahu niekoľkých minút. Dôvodom úmrtia obete bolo tiež vdychovanie splodín.Prvostupňový súd sa pritom prípadom zaoberá už po druhý raz. Krajský súd v Bratislave totiž ešte v januári 2020 zrušil verdikt z roku 2016, ktorým vtedajší Okresný súd Bratislava I odsúdil obžalovaného na 22 rokov väzenia. Dôvodom bol podľa odvolacieho súdu nedostatočne zistený skutkový stav veci. Keďže obžalovaný následne nesúhlasil so zmenou zákonného sudcu, všetky dôkazy vykonané pred súdom v prvom procese sa musia zopakovať.Krajský súd v Bratislave v tomto prípade v lete 2023 vyhovel sťažnosti Gerrita Jana K. a prepustil ho z väzby. Nestotožnil sa totiž z názorom prvostupňového súdu, že v prípade obžalovaného existuje riziko úteku. Ešte predtým ho na Slovensko vydali z Holandska, kde bol zadržaný na základe zatykača. „Neurobil som to, som nevinný,“ vyhlásil obžalovaný v auguste 2023 pred senátom mestského súdu na začiatku nového procesu. Vypovedať vo veci však odmietol.Incident sa odohral v roku 2014 v byte na Obchodnej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby Gerrit Jan K. 25-ročnú Simonu V. podľa obžaloby najskôr udieral do hlavy a neskôr aj podpálil. Motívom bola podľa orgánov činných v trestnom konaní žiarlivosť.Okresný súd okrem trestu odňatia slobody uložil v roku 2016 obžalovanému aj povinnosť zaplatiť pozostalým odškodné 100-tisíc eur. Obžalovaný bol pôvodne stíhaný väzobne, neskôr sa pre procesnú chybu dostal na slobodu. Na vyhlásení pôvodného rozsudku nebol prítomný.