Európska komisia vyšetruje kartel nemeckých autombiliek

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) rozširuje svoje vyšetrovanie nemeckých automobilových koncernov pre podozrenie z kartelu.uviedla v utorok v Bruseli komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.Vestagerová zdôraznila, že ak sa podozrenie potvrdí, znamenalo by to, že tieto automobilkyEK začala vyšetrovanie už v októbri 2017. Teraz chce zistiť, do akej miery BMW, Daimler a Volkswagen rovnako ako dcérske značky Volkswagenu, Audi a Porsche,Automobilový priemysel už výrazne zasiahol emisný škandál Volkswagenu a je pod výrazným tlakom pre vysoké emisie dieselových vozidiel. Uvedené podozrenia z kartelu môžu v prípade ich potvrdenia viesť k miliardovým pokutám.Nemecký týždenník Spiegel v júli 2017 priniesol správu o vyše 20 rokov trvajúcej kartelovej dohode nemeckých automobiliek. Predstavitelia VW, Audi, Porsche, BMW a Daimler údajne uzatvárali dohody týkajúce sa vozidiel, nákladov, dodávateľov, ale aj znižovania emisií dieselových motorov.Obvinenia sú rozsiahle, podľa nich vyše 200 zamestnancov spomínaných firiem od 90. rokov minulého storočia tajne uzatváralo dohody, ktoré týmto spôsobom odstraňovali konkurenciu medzi automobilkami. Malo sa to týkať všetkých detailov vývoja áut.