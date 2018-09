Vyšetrovatelia kritizujú OSN za riešenie kríz v Mjanmarsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 18. septembra (TASR) - Tím vyšetrovateľov zaoberajúcich sa zberom faktov a analýzou situácie v Mjanmarsku zverejnil v utorok správu o svojej misii, ktorá kritizuje aj samotnú OSN za jej neadekvátnu reakciu na krízu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku.Ako informovala agentúra AP, vyšetrovatelia v utorok zverejnili svoju 432-stranovú správu o výsledkoch svojej misie v Mjanmarsku, ktorá je rozpracovaním kratšej verzie zverejnenej pred tromi týždňami.Vyšetrovatelia vo svojej rozsiahlej správe zopakovali, že vojenskí vodcovia v Mjanmarsku by mali byť stíhaní za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu proti Rohingom počas nepokojov, ktoré vypukli v auguste roku 2017 po útokoch moslimských militantov na bezpečnostné zložky a ich základne na území administratívnej oblasti Jakchainský štát.Správa v plnom znení prináša aj nové podrobnosti o obavách vyšetrovateľov, že Spojené národy reagovali počas týchto násilností neprimerane.Vyšetrovatelia v tejto súvislosti poukázali na to, že "jediné vyhlásenie" úradu stáleho koordinátora OSN v krajineTím vyšetrovateľov vznikol v marci roku 2017 z iniciatívy Rady OSN pre ľudské práva a jeho úlohou bol zber informácií v Mjanmarsku. Agentúra AP vo svojej správe konštatuje, že k vytvoreniu tímu však došlo až po tom, ako národnostné menšiny v Mjanmarsku roky čelili prenasledovaniu.Vyšetrovatelia sa podľa AP sústredili najmä na obdobie po roku 2011, keď sa Mjanmarsko začalo po desaťročiach vlády vojenskej junty otvárať svetu. Vo svojej správe priniesli podrobnú analýzu násilností v zväzových štátoch Kačjinskom, Šanskom a Jakchainskom, doplnenú dôkazmi - družicovými snímkami či výpoveďami očitých svedkov násilností.Na základe svojich zistení vyšetrovatelia prišli s podozrením, že na týchto administratívnych územiach dochádzalo k zločinom proti ľudskosti a k vojnovým zločinom vrátane vrážd, mučenia, drancovania, popráv bez súdneho rozhodnutia, znásilňovania, sexuálneho otroctva a bratia rukojemníkov. Tieto činy sú pripisované vládnym bezpečnostným zložkám.Vyšetrovatelia však konštatujú, že zločinov, ktoré by mohli spĺňať kvalifikáciu vojnových, sa dopúšťali aj ozbrojené skupiny etnických menšín a rohinská militantná organizácia ARSA.AP uviedla, že zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a genocídu môžu posudzovať medzinárodné tribunály, ako je napríklad Medzinárodný trestný súd. Mjanmarsko - niekdajšia Barma - však nerešpektuje jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu (ICC) a jeho vláda odmietla rozhodnutie sudcov tejto inštancie, že majú právomoc vyšetrovať údajné zločiny proti Rohingom.Vyšetrovatelia vo svojej správe kritizovali mjanmarskú vládu aj za to, že nedostatočne alebo nijako nereagovala na zistenia, ktoré jej boli poskytnuté vopred.AP dodala, že Mjanmarsko bude mať práve v utorok šancu reagovať na obvinenia vznesené vyšetrovateľmi, keďže v Rade OSN pre ľudské práva práve dnes vystúpi nový veľvyslanec Mjanmarska v Ženeve Ťjo Mou Tun.Kritika vyšetrovateľov sa týka nielen reakcie OSN na rohinskú krízu, ale aj na jej pôsobenie v Mjanmarsku celkovo. Vyšetrovatelia napríklad uviedli, že OSN v roku 2013 spustila v Mjanmarsku program Akčný plán pre ľudské práva, ale v praxi ho implementovalaV správe sa tiež uvádza, že existuje aj podozrenie, že niektorí zamestnanci OSN, ktorí sa tento program snažili plniť, boliTím vyšetrovateľov vo svojej správe zopakoval svoju naliehavú výzvu naTím tiež vyzval zabezpečiť, aby sa v budúcich krízach prístup OSN k ich riešeniu zlepšil.V správe sa okrem toho uvádza, že príslušné úrady by mali vydať povolenie na vyslanie druhej podobnej misie, ktorá by posúdila pretrvávajúcu hrozbu porušovania ľudských práv Rohingov a ďalších menšín v Mjanmarsku.