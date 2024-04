Európska komisia žiada od slovenskej vlády vysvetlenia, za problém pokladá ďalšiu časť vládnej novely Trestného zákona

Komisia zaslala list vicepremiérovi

V hre je 3,5 miliardy eur

Brusel žiada odpovede

12.4.2024 (SITA.sk) - Európska komisia žiada od slovenskej vlády vysvetlenie, kde skončili prokurátori po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry a aká je záruka, že budú môcť pokračovať v riešení existujúcich prípadov až do právoplatného skončenia súdneho konania.Informuje o tom Denník N. Európska komisia zaslalalist vicepremiérovi zodpovednému za Plán obnovy Hlas-SD ), v ktorom formulovalapodrobných otázok k téme zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry a ďalšieho osudu špeciálnych prokurátorov.Komisia má obavy, či bude Slovensko vedieť zaručiť, že sa nebudú rozkrádať financie z Plánu obnovy a odolnosti SR . Za problém pokladá komisia aj ďalšiu časť vládnej novely Trestného zákona, ktorá sa podľa listu týka „skrátených trestov a premlčacích lehôt v prípade mnohých trestných činov, na ktoré sa vzťahuje smernica o ochrane finančných záujmov, a prípadov korupcie na vysokej úrovni podľa vnútroštátneho práva“.V hre je, že Slovensko prídez plánu obnovy, pripomína denník. Úrad vicepremiéra zatiaľ na list neodpovedal, lehotu máV tejto súvislosti nejde o prvý list Európskej komisie slovenskej vláde. Slovensko už poslalo do Bruselu tri odpovede, ktoré sú však podľa komisie nepostačujúce.Komisia žiada napríklad odpoveď na otázku, na ktoré oddelenia boli presunutí špeciálni prokurátori z rozpusteného Úradu špeciálnej prokuratúry.Pýta sa, „prečo prokurátori z Úradu špeciálnej prokuratúry neboli presunutí na oddelenia, ktoré sa zaoberajú trestnými činmi v oblasti ochrany finančných záujmov a závažnými trestnými činmi vo všeobecnosti“.Chce vedieť, či boli špeciálni prokurátori aj prepustení a zaujíma ju tiež, aký bol počet prípadov týkajúcich sa finančných záujmov Európskej únie . Brusel tiež žiada odpoveď na otázku, aká je záruka, že prokurátori z Úradu špeciálnej prokuratúry budú pokračovať v riešení svojich existujúcich prípadov až do skončenia súdneho konania.„Ak nie, prečo si špeciálni prokurátori nemôžu ponechať aj prípady, ktoré boli od 19. marca 2024 v prípravnom konaní?“ chce vedieť komisia.Európska komisia v liste vysvetľuje, prečo peniaze z plánu obnovy spája so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry a nižšími trestami za korupciu. Slovensku pripomína, že v Pláne obnovy a odolnosti sa v tretej kapitole zaviazalo na kontrolu ochrany finančných záujmov Európskej únie.Jedným z konkrétnych bodov tohto záväzku je aj existencia špeciálnej prokuratúry ako špecializovaného orgánu zodpovedného za korupciu a rozsiahle podvody, ako aj za trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.