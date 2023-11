Európska konferenčná liga: Kitka pred Klaksvíkom: Budeme potrebovať nadpriemerné výkony

Pred Klaksvíkom treba mať rešpekt, no nie z neho strach, prízvukoval asistent trénera Slovana Bratislava Boris Kitka pred štvrtkovým zápasom. "Belasí" doň idú s jasným cieľom zaistiť si miesto v jarnej časti Európskej konferenčnej ligy (EKL). V ceste im stojí húževnatý súper, ktorý doma neprehráva. V tejto sezóne ho na Faerských ostrovoch nezdolalo Lille, Ferencváros Budapešť, Šeriff Tiraspoľ a v európskych súťažiach ani nikto iný. Faerčania v nich ťahajú domácu sériu bez prehry v riadnom hracom čase celkovo už deväť duelov. Výprava odcestovala bez kapitána Vladimíra Weissa ml., no s Filipom Lichým a Ninom Marcellim.





Pauschek pred Klaksvíkom: "Nebudeme taktizovať, chceme vyhrať"

Slovan sa vrátil na ostrovy v Atlantickom oceáne po troch rokoch. Posledná návšteva počas koronakrízy dopadla pre tím kontumáciou 0:3, keď sa duel 1. predkola Ligy majstrov vôbec neodohral, a "belasí" neuspeli ani s odvolaniami na Športový arbitrážny súd (CAS). Tentokrát chce v Tórshavne, kde hrá Klaksvík svoje domáce "európske" zápasy, uspieť a zaistiť si miestenku vo vyraďovacej fáze. Istotu bude mať v prípade výhry, cieľ môže splniť aj remízou, ak v paralelnom (18.45 h) zápase A-skupiny nevyhrá Ľubľana doma nad Lille."Už sme neriešili to, čo sa stalo počas covidu. Dnes stojíme pred tým, že môžeme urobiť dôležitý krok a na to sa musíme zamerať. Čaká nás súper, ktorý možno nebol považovaný za favorita, ale niečím si zaslúžil rešpekt. Je to tá ich húževnatosť, disciplinovanosť a na toto musíme byť pripravení. Do zápasu pôjdeme s tým, aby sme ho zvládli a urobili posledný krok. K tomu smeruje celá príprava a koncentrácia hráčov," povedal dva dni pred zápasom asistent trénera.Slovan má po štyroch dueloch na konte sedem bodov a patrí mu druhé miesto o bod za Lille. Klaksvík nazbieral štyri a všetky doma. Najprv v pozícii papierového outsidera uhral s Lille remízu 0:0 a potom zdolal Ľubľanu. V tejto sezóne v európskych pohároch na jeho pôde nikto nevyhral. Nórsky šampión Molde prehral 1:2, maďarský majster Ferencváros a švédsky majster Häcken remizovali a rovnako tam remizoval aj Šeriff Tiraspoľ (1:1). Na impozantnú sériu poukázal aj Kitka: "Budeme potrebovať nadpriemerné výkony. Veľa mužstiev tam hralo dobre, ale nie dostatočne na to, aby tam zvíťazili. Prišli sme optimisticky naladení, pretože sme dobre rozbehli skupinu. Vieme však, že zápas nebude jednoduchý. Ja osobne mám veľký rešpekt pred Klaksvíkom. Nie strach, ale rešpekt, ak mužstvo neprehrá doma s majstrom Maďarska, Švédska, Nórska, s Tiraspoľom, neprehralo ani s Lille a ani s Ľubľanou, tak si myslím, že iba dobrý výkon nebude stačiť na to, aby sme zlomili domácu sériu. To sme povedali aj hráčom. Pokiaľ sa nám podarí mať veľa nadpriemerných výkonov, tak by sme mohli byť spokojní aj po zápase.""Belasí" pricestovali na Faerské ostrovy už v utorok popoludní, netradične deň v predstihu, aby sa poistili proti problémom na letisku. Nevyspytateľné počasie na ostrovoch často nedovolí pilotom pristáť a tak sa musia otočiť späť do Dánska či Nórska. "Jednak to bolo z dôvodu aklimatizácie a po druhé vieme, že počas jesenných a v podstate už zimných mesiacov môžu byť na Faerských ostrovoch problémy s pristávaním. Poveternostné podmienky tam niekedy nedovolia pristáť, keďže musíte pristávať za svetla. Takže sme radšej zvolili cestu o deň skôr. Ak by nás poslali naspäť do Dánska, museli by sme ísť na druhý deň a tiež by to mohlo byť na tesno. Počasie si nevyberiete a preto sme logisticky volili rezervu, aby sa mužstvo pokojne pripravovalo," vysvetlil Kitka.Pristátie sa nakoniec podarilo hneď na prvýkrát a bez problémov. Slovanisti tak ešte v utorok absolvovali analýzu a v stredu mali celý deň na prípravu. Do Tórshavnu priletelo 19 hráčov a traja brankári. "Zdravotný stav je o niečo lepší než pred pár dňami. Filip Lichý sa vracia späť, Nino Marcelli je v nábehovom tréningu. Vladimír Weiss ml. ešte nie je k dispozícii, Richard Križan vypadol na dlhšie, a Lucas Lovat je vykartovaný," dodal Kitka.Obranca Slovana Bratislava Lukáš Pauschek verí v úspešný návrat z Faerských ostrovov s postupom vo vrecku. Preto sa nechce spoliehať na ostatné výsledky v A-skupine Európskej konferenčnej ligy a verí vo víťazstvo nad domácim Klaksvíkom. Na jeho umelej tráve sa však nevyhráva ľahko, v európskych súťažiach to nedokázalo deväť tímov za sebou.Futbalisti Slovana pricestoval do Tórshavn, kde sa duel odohrá, už v utorok, aby sa vyhli prípadným problémom s pristátím. Deň navyše padol vhod aj na aklimatizáciu a prípravu v dejisku štvrtkového duelu (18.45 h). "Hlavne sa musíme poriadne pripraviť, pretože vieme, že to bude ťažké. Nejdeme taktizovať a nejako vymýšľať. Chceme hrať svoju hru a pokúsime sa vyhrať. Uvidíme, aj čo sa stane v druhom zápase," povedal tridsaťročný obranca.Slovan sa naladil na kľúčové stretnutie sobotňajším triumfom v Michalovciach 2:0 a natiahol víťaznú sériu v lige už na desať zápasov. "Nálada je momentálne super a myslím si, že aj to nám môže veľmi pomôcť. Máme veľa zápasov za sebou s víťazstvom, takže určite nám to pridáva na pohode. No čaká nás nepríjemný súper. Tým, že majú doma umelú trávu, tak je to taká ich menšia výhoda a nie je to pre nás ideálne," upozornil. Slovan v prvom vzájomnom zápase na Tehelnom poli prehrával, no nakoniec otočil na 2:1. Bolo to však v úvode sezóny a Pauschek je presvedčený, že momentálne je tímu už na vyššej úrovni: "V tom prvom vzájomnom zápase sme boli v inom rozpoložení a celkovo tak inak zohratí. Myslím si, že dnes sme už niekde inde. Bude to ťažký, ale zaujímavý duel."