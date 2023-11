Liga majstrov: Barcelona, Dortmund, Atletico a Lazio postúpili do osemfinále

Futbalisti FC Barcelona, Borussie Dortmund, Atletica Madrid a Lazia Rím si v utorňajšom programe 5. kola skupinovej fázy Ligy majstrov zabezpečili postup do osemfinále. Barcelonu posunulo ďalej víťazstvo 2:1 v H-skupine nad FC Porto, Dortmund triumfoval v F-skupine na pôde AC Miláno 3:1 a Atletico s Laziom zvládli svoje zápasy v E-skupine.

Paríž SG v zostave s Milanom Škriniarom remizoval v dôležitom domácom súboji F-skupiny s Newcastlom United 1:1, keď sa o vyrovnanie postaral vo ôsmej minúte nadstaveného času Kylian Mbappe. Francúzsky šampión figuruje na druhom mieste tabuľky o dva body pred Newcastlom a AC Miláno, pričom postúpiť môže ešte môžu všetky tri tímy. Dortmund už má osemfinálovú miestenku a skupinu vyhrá, keď o dva týždne doma nepodľahne PSG.



Newcastle prišiel do Paríža bez viacerých zranených hráčov, ale v 24. minúte ho poslal do vedenia Alexander Isak. Domácim chýbala ľahkosť, ich najväčšiu šancu na vyrovnanie spálil v nadstavenom čase prvého polčasu Ousmane Dembele. Po zmene strán zaváhal vo dvoch príležitostiach Bradley Barcola a do domácich radov sa začala vkrádať nervozita, ktorá ich sprevádzala až do konca zápasu. V nadstavenom čase však hlavný rozhodca Marciniak po konzultácii s VAR ukázal na biely bod po hre rukou od Valentina Livramenta vo vlastnej šestnástke a Mbappe z pokutového kopu vyrovnal - 1:1.



V druhom stretnutí zamotaného "efka" viedla Borussia Dortmund od 10. minúty na pôde AC Miláno po góle Marca Reusa z jedenástky, keď krátko pred ním neuspel z bieleho bodu Olivier Giroud. V 37. minúte "rossoneri" vyrovnali, presadil sa Samuel Chukwueze. Vedenie si hostia vzali späť v 59. minúte po góle Jamieho Bynoea-Gittensa a v 69. minúte Karim Adeyemi stanovil na konečných 1:3.



Atletico zdolalo 3:1 domáci Feyenoord, za ktorý nastúpili obaja Slováci - Dávid Hancko v základe a Leo Sauer na záverečnú štvrťhodinu. Ich tím skončí v tabuľke E-skupiny tretí a bude na jar pokračovať v 16-finále Európskej ligy. Druhé Lazio zdolalo doma Celtic Glasgow 2:0, keď sa v záverečnej desaťminútovke dvakrát presadil striedajúci Ciro Immobile.



Barcelona potrebovala na spečatenie postupu z H-skupiny zvíťaziť nad FC Porto, no jej plány po polhodine naštrbil stredopoliar Pepe. Už o dve minúty však Katalánci vyrovnali zásluhou Joaa Cancela a po zmene strán ich poslal do vedenia ďalší portugalský legionár Joao Felix, pričom tesný náskok si už favorit ustrážil. V hre o postup vďaka víťazstvu 1:0 nad Royalom Antverpy zostáva Šachtar Doneck. Ukrajinský tím má na konte 9 bodov rovnako ako Porto, o dva týždne ho bude musieť v Portugalsku zdolať, aby sa dostal na druhú postupovú pozíciu.



V G-skupine bola tajnička postupujúcich tímov vylúštená už pred zápasmi 5. kola. Vzájomný duel Manchestru City a RB Lipsko priniesol víťazstvo anglického tímu 3:2, ktoré obhajcu trofeje potvrdilo ako víťaza skupiny, Lipsko skončí druhé. City pritom po polčase prehrávalo po dvoch góloch Loisa Openu, po zmene strán sa o obrat postarali Erling Haaland, Phil Foden a Julian Alvarez. V druhom zápase "géčka" si Young Boys Bern poradil s CZ Belehrad 2:0 a zabezpečil si tretie miesto, ktoré mu garantuje účasť v jarnom šestnásťfinále Európskej ligy.

5. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov:



E-skupina:



Lazio Rím - Celtic Glasgow 2:0 (0:0)



Góly: 82. a 85. Immobile



Feyenoord Rotterdam - Atletico Madrid 1:3 (0:1)



Góly: 77. Wieffer - 14. Geertruida (vlastný), 57. Hermoso, 81. Gimenez (vlastný)



/D. Hancko odohral celý zápas, L. Sauer (obaja Feyenoord) nastúpil v 78. minúte/



tabuľka:



1. Atletico Madrid 5 3 2 0 15:6 11*



2. Lazio Rím 5 3 1 1 7:5 10*



3. Feyenoord Rotterdam 5 2 0 3 8:8 6 - účasť v 16-finále EL



4. Celtic Glasgow 5 0 1 4 3:14 1



F-skupina:



Paríž SG - Newcastle United 1:1 (0:1)



Góly: 90.+8 Mbappe (z 11 m) - 24. Isak



/M. Škriniar odohral celý zápas + ŽK - M. Dúbravka bol na lavičke náhradníkov/



AC Miláno - Borussia Dortmund 1:3 (1:1)



Góly: 37. Chukwueze - 10. Reus (z 11 m), 59. Bynoe-Gittens, 69. Adeyemi



tabuľka:



1. Borussia Dortmund 5 3 1 1 6:3 10*



2. Paríž SG 5 2 1 2 8:7 7



3. Newcastle United 5 1 2 2 5:5 5



4. AC Miláno 5 1 2 2 3:7 5



G-skupina:



Manchester City - RB Lipsko 3:2 (0:2)



Góly: 55. Haaland, 70. Foden, 87. Alvarez - 13. a 33. Openda



Young Boys Bern - CZ Belehrad 2:0 (2:0)



Góly: 8. Nedeljkovič (vlastný), 29. Blum



tabuľka:



1. Manchester City 5 5 0 0 15:5 15 - víťaz skupiny



2. RB Lipsko 5 3 0 2 11:9 9 - isté 2. miesto



3. Young Boys Bern 5 1 1 3 6:11 4 - účasť v 16-finále EL



4. CZ Belehrad 5 0 1 4 5:12 1





H-skupina:



FC Barcelona - FC Porto 2:1 (1:1)



Góly: 32. Cancelo, 57. Joao Felix - 30. Pepe



Šachtar Doneck - Royal Antverpy 1:0 (1:0) - hralo sa v Hamburgu



Gól: 12. Matvijenko



tabuľka:



1. FC Barcelona 5 4 0 1 10:3 12*



2. FC Porto 5 3 0 2 10:5 9



3. Šachtar Doneck 5 3 0 2 7:7 9



4. Royal Antverpy 5 0 0 5 3:15 0