Európska konferenčná liga: PAOK rýchlo skóroval, ale Slovan odpovedal a v Solúne získal cenný bod

Európska konferenčná liga 2021/2022



F-skupina - štvrtok



PAOK Solún (Gréc.) - ŠK Slovan Bratislava (SR) 1:1 (1:1)

Góly: 9. Akpom - 14. Green, ŽK: 68. Mitrita - 17. De Kamps, 40. Medveděv, 86. Henty, 90.+ S. Mráz, rozhodoval: Pinheiro (Portug.)



Zostavy:

PAOK: Paschalakis - Taylor, Mihaj, Michailidis, Sidcley (68. Vieirinha) - Esiti, Schwab (68. Kurtič) - A. Živkovič, Augusto (58. Biseswar), Mitrita (74. Konstantelias) - Akpom (74. Swiderski)

Slovan: Chovan - Medveděv (82. Abena), Kašia, Božikov, Pauschek - Dražič (71. Zmrhal), De Kamps (33. Agbo), Kankava, Green (83. Čavrič) - Da Silva (71. S. Mráz), Henty



FC Kodaň (Dán.) - Lincoln Red Imps (Gibr.) 3:1 (2:1)

Góly: 4. Diks, 45.+ Wind (z pok kopu), 52. Stage - 33. Rosa



Tabuľka:

1. FC Kodaň 2 2 0 0 6:2 6

2. PAOK Solún 2 1 1 0 3:1 4

3. Slovan 2 0 1 1 2:4 1

4. Lincoln 2 0 0 2 1:5 0



: 9. Akpom - 14. Green, ŽK: 68. Mitrita - 17. De Kamps, 40. Medveděv, 86. Henty, 90.+ S. Mráz, rozhodoval: Pinheiro (Portug.)Zostavy:: Paschalakis - Taylor, Mihaj, Michailidis, Sidcley (68. Vieirinha) - Esiti, Schwab (68. Kurtič) - A. Živkovič, Augusto (58. Biseswar), Mitrita (74. Konstantelias) - Akpom (74. Swiderski): Chovan - Medveděv (82. Abena), Kašia, Božikov, Pauschek - Dražič (71. Zmrhal), De Kamps (33. Agbo), Kankava, Green (83. Čavrič) - Da Silva (71. S. Mráz), Henty: 4. Diks, 45.+ Wind (z pok kopu), 52. Stage - 33. Rosa1. FC Kodaň 2 2 0 0 6:2 62. PAOK Solún 2 1 1 0 3:1 43. Slovan 2 0 1 1 2:4 14. Lincoln 2 0 0 2 1:5 0

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2021 (Webnoviny.sk) -Futbalisti Slovana Bratislava si vo štvrtok pripísali prvý bod do tabuľky F-skupiny Európskej konferenčnej ligy 2021/2022, získali ho za remízu na pôde gréckeho tímu PAOK Solún 1:1.Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. figurujú po druhom zápase na 3. mieste v skupine a pred sebou majú domáci duel proti Lincolnu Red Imps z Gibraltáru (21.10.), ktorý vo štvrtok prehral na pôde dánskeho FC Kodaň 1:3."Belasí" na horúcej gréckej pôde previedli kvalitný výkon. Od začiatku hráčov PAOK-u dôkladne napádali, no v 9. minúte si nedali pozor na rýchlu rozohrávku priameho kopu a center Lucasa Taylora poslal do bránky hostí prudkou hlavičkou Chuba Akpom.Z náskoku sa však domáci futbalisti dlho netešili. Dlhú loptu dopredu si dobre spracoval Ezekiel Henty , jeho strelu síce domáci gólman vyrazil, no na následnú strelu Andreho Greena už nemal nárok.V ďalšom priebehu stretnutia síce mali hráči PAOK-u loptu častejšie na svojich kopačkách, no nebezpečnejší bol Slovan, ktorý sa prezentoval piatimi strelami na bránku oproti dvom domácim.