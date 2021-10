Paralelný obrovský slalom v stredisku Lech/Zürs odjazdia pred divákmi, vlani ho vyhrala Petra Vlhová

Vlani sa jazdilo bez divákov

Obľúbený večierok nebude

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Druhým podujatím novej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní bude 13.- 14. novembra paralelný obrovský slalom v rakúskom stredisku Lech/Zürs a domáci organizátori prišli s potešiteľnou novinkou.Na víkendové preteky žien aj mužov bude mať povolený vstup až 3-tisíc divákov.Vlani sa v pri návrate spolkovej krajiny Vorarlbersko do kalendára SP jazdilo bez diváckej kulisy, keďže to nedovoľovali striktné pravidlá v boji proti koronavírusu.Najviac sa vtedy darilo Slovenke Petre Vlhovej a Francúzovi Alexisovi Pinturaultovi . A práve víťazstvom v LechuZürse si Vlhová vybudovala dobrý základ pre neskorší zisk veľkého krištáľového glóbusu pre celkovú víťazku SP.Vstup na sobotňajšie ženské a nedeľňajšie mužské preteky budú mať iba fanúšikovia, ktorí budú spĺňať jednu z troch podmienok v súvislosti s COVIDOM-19 - zaočkovaní, negatívne pretestovaní alebo s prekonaným ochorením v období 180 dní."Bude to bez pompézneho sprievodného programu a tiež bez obľúbeného večierka pre účastníkov Svetového pohára. Diváci však budú vítaní. Približne päťsto z celkového počtu 3000 lístkov pôjde pre VIP hostí. Vstupenky budú v predaji iba online formou od 1. októbra," informoval organizátori na webe vorarlberg.orf.at.Ženský paralelný obrovský slalom v Lechu/Zürse sa v sobotu 13. novembra 2021 začne o 10.00 h kvalifikáciou. Atraktívna vyraďovacia časť sa na trati s dĺžkou 365 m a prevýšením 102 m bude mať štart o 17.00 h.