Európska legislatíva: Na Slovensku sa má zrušiť súkromná výroba destilátov

Súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia sa má na Slovensku zrušiť. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorú predložilo Ministerstvo financií (MF) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Domáca výroba destilátov bola na Slovensku zlegalizovaná počas bývalej vlády, presadila ju vtedajšia koaličná strana Most-Híd.





Súčasná platná legislatíva presne definuje súkromnú výrobu destilátu, ako i súkromného výrobcu destilátu a stanovuje podmienky, za akých takýto výrobca destilátu môže výrobu destilátov vykonávať. MF SR však v dôvodovej správe k novele zákona uviedlo, že zavedenie možnosti súkromnej výroby destilátu spôsobilo mimoriadne neefektívne vynakladanie peňažných prostriedkov na výkon daňovej kontroly výroby liehu súkromnými osobami. "Z dôvodu predchádzania daňovým únikom a v snahe znížiť mimoriadnu finančnú a administratívnu záťaž správcu dane sa zrušuje súkromná výroba destilátu," uvádza sa v novele zákona. Od zavedenia tejto možnosti pálenia od 1. januára 2019 príjmy do štátneho rozpočtu zo súkromnej výroby destilátu na spotrebnej dani boli vo výške 2160 eur, pričom náklady na správu dane sú niekoľkonásobne vyššie. "Vyrubenie dane a povinnosť podať daňové priznanie si vyžaduje značné finančné náklady na úpravu informačných systémov finančnej správy, ktoré doteraz neboli realizované z dôvodu, že výnos na spotrebnej dani je v nepriamej úmere vo vzťahu k predbežným nákladom na úpravu informačných systémov," konštatuje rezort financií.V súčasnosti je colnými úradmi evidovaných 26 súkromných výrobcov destilátu, pričom paušálna ročná výška spotrebnej dane je 135 eur. Zároveň sa podľa ministerstva znásobuje podozrenie z používania výrobných zariadení na nelegálnu výrobu liehu. "Správca dane zaznamenal nárast predaja zariadení na výrobu liehu dovezených z krajín mimo Európskej únie (EÚ). Následne sú odpredávané za hotovosť kupujúcimi - fyzickými osobami s trvalým pobytom mimo Slovenska," priblížilo ministerstvo v dôvodovej správe k novele zákona. V týchto prípadoch je veľká pravdepodobnosť, že predmetné destilačné zariadenia zostanú na území Slovenska s rizikom podozrenia z porušenia trestného zákona.Finančné riaditeľstvo SR vyčíslilo finančné náklady, ktoré vznikli colným úradom v súvislosti s výkonom daňového dozoru nad súkromnou výrobou destilátu, ako aj nad držbou destilačných zariadení určených na súkromnú výrobu destilátu v roku 2019 na 8975 eur a v tomto roku na 3153 eur.Novela zákona okrem zrušenia súkromnej výroby destilátov preberá do slovenskej legislatívy eurosmernicu, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní do slovenskej legislatívy. Cieľom právnej normy je aj zosúladenie rozsahu oslobodenia od spotrebnej dane pre alkoholické nápoje dodávané na použitie ozbrojenými silami akéhokoľvek iného členského štátu, než je štát, v ktorom vznikla daňová povinnosť, pokiaľ sa tieto ozbrojené sily podieľajú na obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky.