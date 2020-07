Zverejnili mená astronautov, ktorí budú súčasťou misie SpaceX Crew-2

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2020 - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), Európska vesmírna agentúra (ESA) a japonská národná vesmírna agentúra JAXA oznámil mená astronautov, ktorí na jar poletia v rámci misie SpaceX Crew-2 na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Misia bude druhým operačným letom v rámci komerčného programu NASA s vesmírnymi loďami Crew Dragon od spoločnosti SpaceX.Veliteľom lode bude americký astronaut Shane Kimbrough a jeho kolegyňa Megan McArthur bude pilotka misie. Akihiko Hošide z JAXA a Francúz Thomas Pesquet z ESA budú misijní špecialisti.Crew-2 by mala odštartovať na jar 2021, po úspešnom dokončení testovacej misie Demo-2, ktorej astronauti by sa mali vrátiť na Zem 2. augusta, a prvého operačného letu Crew-1 naplánovaného na koniec septembra. Astronauti misie Crew-2 by mali zostať na ISS približne šesť mesiacov ako expedičná posádka a pridajú sa k trom kolegom, ktorých na stanicu privezie ruská loď Sojuz. Zvýšenie počtu členov posádky ISS zo šesť na sedem umožní NASA podľa jej vyhlásenia zdvojnásobiť vedecký výskum vykonávaný vo vesmíre.Pre Kimbrougha a Hošideho to bude tretia cesta do vesmíru, McArthur a Pesquet poletia po druhý raz. Na ISS pritom McArthur poletí prvýkrát.Informácie pochádzajú z webstránky NASA.