Európska liga: Fenerbahce ide do play off, Schranz s gólom, ManUnt bez prehry

Futbalisti Athletica Bilbao a Manchestru United si zabezpečili účasť v marcovom osemfinále Európskej ligy. Doplnili tak Lazio Rím, ktoré malo istú účasť už pred štvrtkovým zápasom. Zvyšnú osmičku postupujúcich tvoria Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon, Olympiacos Pireus a Glasgow Rangers. Strelecky sa presadil slovenský reprezentant Ivan Schranz, ktorý zariadil gólom remízu Slavie Praha so švédskym Malmö FF 2:2.



Hlavná časť druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže vyvrcholila vo štvrtok večer, v akcii bolo všetkých 36 tímov. Priamy postup malo v rukách len talianske Lazio, ktoré neuspelo v Brage 0:1. Hráči United zostali ako jediný tím bez prehry, účastník anglickej Premier League uspel na ihrisku rumunského FCSB 2:0.



Slavia Praha remizovala doma s FF 2:2. Schranz vybehol na ihrisko v 66. minúte. Po jeho príchode síce úradujúci český vicemajster dvakrát inkasoval, no potom prišla chvíľa tridsaťjedenročného krídelníka. Malick Diouf ho centrom z ľavej strany našiel v šestnástke a Schranz strelou z voleja vyrovnal. Slavia skončila v súťaži na 30. mieste.



Fenerbahce Istanbul sa udržalo na priečkach zaručujúcich účasť v play off. V záverečnom 8. kole hralo na pôde dánskeho tímu FC Midtjylland 2:2. V drese tureckého tímu sa ešte nemohol predstaviť kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, vo vyraďovačke však už bude môcť nastúpiť.



Žreb dvojíc play off sa uskutoční v piatok 31. januára. Tímy, ktoré sa umiestnili v rozmedzí 9. až 16. priečky, budú v pozícii nasadených a odvety odohrajú doma. Každý z účastníkov už pozná dvojicu možných súperov. Napríklad, mužstvá na 9. a 10. mieste sa stretnú s tými, ktoré obsadili 23. alebo 24. priečku. Tímy, ktoré sa umiestnili na 11. a 12. mieste, si zmerajú sily s 21. alebo 22. atď. Dvojicu môžu tvoriť kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Prvé zápasy sú na programe 13. februára, odvety o týždeň neskôr.

záverečné 8. kolo ligovej fázy EL:



Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul 2:1 (1:0)



Góly: 23. Traore, 58. Kian Fitz – 90.+4 Osimhen







RSC Anderlecht - TSG 1899 Hoffenheim 3:4 (1:1)



Góly: 18. Vazquez, 79. Goto, 88. Augustinsson – 41. Hranáč, 54. Bischof, 59. Mokwa Ntusu, 65. Hložek







AS Rím - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)



Góly: 44. Angelino, 69. Šomurodov







Athletic Bilbao - FC Viktoria Plzeň 3:1 (1:0)



Góly: 25. N. Williams, 64. Yeray Alvarez, 90.+5 Marton – 71. Havel, ČK: 87. Vašulín (Plzeň)



/M. Tvrdoň (Viktoria) sedel na lavičke náhradníkov/







SC Braga - Lazio Rím 1:0 (1:0)



Gól: 6. Horta







FC Dynamo Kyjev - FK RFS Riga 1:0 (0:0)



Gól: 76. Pichaljonok







FCSB - Manchester United 0:2 (0:0)



Góly: 60. Dalot, 68. Mainoo







Ferencváros Budapešť - AZ Alkmaar 4:3 (3:0)



Góly: 9. a 45. Ben Romdhane, 34. Traore, 82. B. Varga (z 11 m) – 76. a 90.+5 Mijnans, 90. Parrott







Olympique Lyon - Ludogorec Razgrad 1:1 (0:0)



Góly: 54. Tolisso – 77. Almeida







Maccabi Tel Aviv - FC Porto 0:1 (0:0)



Gól: 58. Nico Gonzalez



FC Midtjylland - Fenerbahce Istanbul 2:2 (1:1)



Góly: 27. Diao, 86. Andreasen – 39. En-Nesyri, 47. Džeko







OGC Nice - FK Bodö/Glimt 1:1 (0:0)



Góly: 74. Bouanani – 54. Björkan







Olympiacos Pireus - FK Karabach 3:0 (0:0)



Góly: 56. a 60. El Kaabi, 89. Biancone







Glasgow Rangers - Royale Union Saint-Gilloise 2:1 (1:0)



Góly: 21. Raskin, 55. Černý – 83. Mac Allister







Real Sociedad San Sebastian - PAOK Solún 2:0 (1:0)



Góly: 43. a 48. Oskarsson







SK Slavia Praha - Malmö FF 2:2 (0:0)



Góly: 46. Chorý, 76. SCHRANZ – 69. Ali, 71. Bolin



/I. Schranz (Slavia) hral od 66. minúty, v 76. min dal gól/







Tottenham Hotspur - IF Elfsborg 3:0 (0:0)



Góly: 70. Scarlett, 84. Ajayi, 90.+4 Moore

FC Twente Enschede - Besiktas Istanbul 1:0 (0:0)



Gól: 76. Rots

konečná tabuľka po 8. kole:



1. Lazio Rím 8 6 1 1 17:5 19 *



2. Athletic Bilbao 8 6 1 1 15:7 19 *



3. Manchester United 8 5 3 0 16:9 18 *



4. Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17:9 17 *



5. Eintracht Frankfurt 8 5 1 2 14:10 16 *



6. Olympique Lyon 8 4 3 1 16:8 15 *



7. Olympiacos Pireus 8 4 3 1 9:3 15 *



8. Glasgow Rangers 8 4 2 2 16:10 14 *



--------------------------------------------



9. FK Bodö/Glimt 8 4 2 2 14:11 14 **



10. RSC Anderlecht 8 4 2 2 14:12 14 **



11. FCSB 8 4 2 2 10:9 14 **



12. Ajax Amsterdam 8 4 1 3 16:8 13 **



13. Real Sociedad 8 4 1 3 13:9 13 **



14. Galatasaray Istanbul 8 3 4 1 19:16 13 **



15. AS Rím 8 3 3 2 10:6 12 **



16. FC Viktoria Plzeň 8 3 3 2 13:12 12 **



17. Ferencváros Budapešť 8 4 0 4 15:15 12 **



18. FC Porto 8 3 2 3 13:11 11 **



19. AZ Alkmaar 8 3 2 3 13:13 11 **



20. FC Midtjylland 8 3 2 3 9:9 11 **



21. Royale Union 8 3 2 3 8:8 11 **



22. PAOK Solún 8 3 1 4 12:10 10 **



23. Twente Enschede 8 2 4 2 8:9 10 **



24. Fenerbahce Istanbul 8 2 4 2 9:11 10 **



----------------------------------------------



25. SC Braga 8 3 1 4 9:12 10 ***



26. IF Elfsborg 8 3 1 4 9:14 10 ***



27. TSG Hoffenheim 8 2 3 3 11:14 9 ***



28. Besiktas Istanbul 8 3 0 5 10:15 9 ***



29. Maccabi Tel Aviv 8 2 0 6 8:17 6 ***



30. SK Slavia Praha 8 1 2 5 7:11 5 ***



31. Malmö FF 8 1 2 5 10:17 5 ***



32. FK RFS Riga 8 1 2 5 6:13 5 ***



33. Ludogorec Razgrad 8 0 4 4 4:11 4 ***



34. FC Dynamo Kyjev 8 1 1 6 5:18 4 ***



35. OGC Nice 8 0 3 5 7:16 3 ***



36. FK Karabach 8 1 0 7 6:20 3 ***







* - priamy postup do osemfinále



** - postup do play off o vyraďovaciu časť



*** - koniec v súťaži