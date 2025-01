Liga majstrov žreb: Ťahákom play off LM bude šláger medzi Manchestrom City a Realom Madrid

Šlágrom úvodnej fázy vyraďovacích bojov futbalovej Ligy majstrov bude v play off o postup do osemfinále duel Manchestru City s Realom Madrid. Feyenoord Rotterdam so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa stretne s AC Miláno. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 11. a 12. februára, odvety o týždeň neskôr.





Real ako obhajca trofeje obsadil v ligovej fáze 11. priečku a spolu s dvanástym Bayernom Mníchov bol potenciálnym súperom ManCity, ktoré figurovalo až na 22. pozícii. Bavori sa napokon náročnej konfrontácii s mužstvom trénera Pepa Guardiolu vyhli a o postup zabojujú proti škótskemu Celticu Glasgow. Hanckovmu Feyenoordu žreb prisúdil milánske AC, v hre bola aj možnosť dvojzápasu s ďalším holandským klubom PSV Eindhoven, ktorý napokon vyzve Juventus Turín.V novom formáte LM platnom od prebiehajúceho ročníka totiž môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Francúzsky majster Paríž Saint-Germain si zahrá o postup do osemfinále proti Stade Brest. Duel dvoch francúzskych mužstiev bol istý, keďže alternatívou namiesto Brestu bolo AS Monaco.Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 9. až 16. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s tímami umiestnenými na 17. až 24. mieste. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska.Priamy postup do osemfinále a pozíciu nasadených do ďalšieho žrebu si zabezpečila osmička tímov (FC Liverpool, FC Barcelona, FC Arsenal, Inter Miláno, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, OSC Lille, Aston Villa). K nim sa pridá osem postupujúcich mužstiev z play off.

prehľad dvojíc play off Ligy majstrov:



Stade Brest - Paríž Saint-Germain



AS Monaco - Benfica Lisabon



Juventus Turín - PSV Eindhoven



Feyenoord Rotterdam - AC Miláno



Manchester City - Real Madrid



Celtic Glasgow - Bayern Mníchov



Club Bruggy - Atalanta Bergamo



Sporting Lisabon - Borussia Dortmund





istí účastníci osemfinále:



FC Liverpool



FC Barcelona



FC Arsenal



Inter Miláno



Atletico Madrid



Bayer Leverkusen



OSC Lille



Aston Villa





ďalší program LM:



zápasy play off: 11., 12. a 18., 19. februára



žreb dvojíc pre ďalšiu časť: 21. februára



osemfinále: 4., 5. a 11., 12. marca



štvrťfinále: 8., 9. a 15., 16. apríla



semifinále: 29., 30. apríla a 6., 7. mája



finále: 31. mája (Mníchov)







