EURÓPSKA LIGA: Finále v Baku bude londýnskou záležitosťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Klubovému európskemu futbalu v sezóne 2018/2019 vládnu Angličania. Prvýkrát v histórii sa stalo, že sa do finále Ligy majstrov aj Európskej ligy UEFA prebojovali kluby z jednej krajiny. Po senzačných obratoch FC Liverpool a Tottenhamu Hotspur v LM proti FC Barcelona a Ajaxu Amsterdam, vo štvrtok do finále EL prenikli londýnske kluby Arsenal a Chelsea."Gunners" zvíťazili na ihrisku FC Valencia 4:2 a potvrdili domáci triumf 3:1 z minulého týždňa. Oveľa viac sa narobili "The Blues", ktorí po remíze 1:1 vo Frankfurte remizovali s Eintrachtom rovnakým výsledkom aj na Stamford Bridge a po bezgólovom predĺžení museli všetko rozuzliť až strely zo značky 11 m. V nich sa stal hrdinom španielsky brankár Kepa Arrizabalaga, ktorý zlikvidoval dva pokusy hráčov bundesligistu a po víťazstve 4:3 v rozstrele si finále 29. mája v azerbajdžanskom Baku zahrajú zverenci talianskeho trénera Maurizia Sarriho.Prvýkrát od roku 1972 sa vo finále EL, resp. predchádzajúceho Pohára UEFA stretnú dva anglické kluby. Vtedy Tottenham uspel nad Wolverhamptonom Wanderers v dvojzápase (2:1 v a 1:1 d). Vo štvrtok sa Chelsea ujala vedenia v 28. minúte zásluhou Rubena Loftusa-Cheeka, Frankfurt však v druhom polčase vyrovnal, keď sa presadil Luka Jovič. Hostia mali aj smolu, keď už prekonaného Arrizabalagu na bránkovej čiare dvakrát zastúpili obrancovia. V rozstrele sa najprv pomýlil domáci kapitán Caesar Azpilicueta a Eintracht viedol 3:1. Potom však domáci gólman chytil strely Martina Hintereggera a Goncala Pacienciu a víťazný pokus premenil Eden Hazard.Belgičana intenzívne spájajú s odchodom do Realu Madrid, je tak možné, že toto bol pre neho posledný domáci zápas na Stamford Bridge.citovala Hazarda agentúra AP. Vo štvrtkovom dueli sa rehabilitoval brankár domácich Arrizabalaga. Ten bol vo februári "na odstrel", keď neposlúchol trénera Sarriho nechať sa vystriedať vo finále Ligového pohára proti Manchestru City tesne pred jedenástkovým rozstrelom, ktorý Chelsea prehrala. Teraz sa všetko obrátilo.povedal 24-ročný Španiel.Chelsea postúpila do svojho prvého veľkého finále od roku 2013, keď pod vedením španielskeho kouča Rafaela Beniteza vyhrala EL.povedal Sarri, ktorého hráči sa v záverečnom kole Premier League predstavia na pôde Leicestru City.V tábore Frankfurtu zavládlo pochopiteľne veľké sklamanie. "citovala trénera Frankfurtu Adiho Hüttera oficiálna stránka UEFA.Vo Valencii sa od prvých minút tiež hrala otvorená partia, domáci sa od začiatku snažili zmazať manko. V konečnom účtovaní ich však zrazil hetrik Gabončana Pierrea Emericka-Aubameyanga. Tím Španiela Unaia Emeryho bol mimoriadne efektívny a spolu nastrieľal "netopierom" až sedem gólov. "Gunners" sa prípadným úspechom vo finále môžu kvalifikovať do LM 2019/2020, čo sa im takmer určite nepodarí cez ligu.povedal Emery.citovala agentúra AFP trénera Valencie Marcelina Garciu Torala.Finále bude mať mimoriadnu príchuť aj pre českého brankára Petra Čecha, ktorý odchytal celý zápas. Narazí v ňom na bývalých spoluhráčov. Po sezóne sa navyše 36-ročný brankár plánuje rozlúčiť s úspešnou kariérou. "" citoval Čecha BT Sport. Finále EL sa uskutoční 29. mája v azerbajdžanskej metropole Baku.Už teraz je isté, že augustový Superpohár UEFA v Istanbule bude mať tiež len anglické obsadenie.