Švédom na MS pomôže aj obranca Klingberg

John Klingberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. mája (TASR) - Švédskej hokejovej reprezentácii prisľúbil účasť na MS na Slovensku obranca John Klingberg, ktorého Dallas vypadol v 2. kole play off NHL. Švédsky hokejový zväz o tom informoval na svojom oficiálnom twitterovom účte.Produktívny bek odohral v tejto sezóne zámorskej profiligy vinou zdravotných problémov za Stars iba 64 zápasov základnej časti, v ktorých strelil desať gólov a pridal 35 asistencií, v 13 dueloch play off nazbieral deväť bodov (2+7). Dvadsaťšesťročný Klingberg bude pre národný tím už dvadsiatou posilou z NHL. Zatiaľ nie je známe, kedy sa bude môcť pripojiť k mužstvu, po jeho príchode tréneri "troch koruniek" zrejme pošlú domov jedného z dvojice Philip Holm (Torpedo Nižnij Novgorod) - Lukas Bengtsson (HC Linköping).Dvojnásobní obhajcovia titulu vstúpia do bojov v bratislavskej B-skupine MS piatkovým šlágrom s Českom (20.15).