Európska liga: Hanckov gól nasmeroval Spartu do play off EKL

Slovenský futbalista Dávid Hancko pomohol svojím gólom k triumfu Sparty Praha nad Bröndby Kodaň 2:0 v záverečnom 6. kole skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2021/2022. Český vicemajster v základnej zostave aj s Dominikom Holecom a Lukášom Haraslínom víťazstvom potvrdil tretiu priečku v A-skupine a na jar sa tak predstaví v play off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy (EKL). Prvenstvo vo svojich skupinách a priamy postup do marcového osemfinále EL si vo štvrtok zabezpečili Spartak Moskva, Eintracht Frankfurt, Galatasaray Istanbul a CZ Belehrad. Pridali sa ku kvartetu Bayer Leverkusen, Olympique Lyon, AS Monaco a West Ham United, ktoré už dávnejšie získalo istotu účasti v najlepšej šestnástke.





6. kolo skupinovej fázy EL 2021/2022, štvrtok 9. decembra:

Spartak si postup zaistil víťazstvom 1:0 nad domácou Legiou Varšava, vďaka ktorému vyhral C-skupinu pred druhým SSC Neapol v kádri so Stanislavom Lobotkom. Eintracht potvrdil prvenstvo v D-skupine zásluhou remízy 1:1 na pôde Fenerbahce Istanbul. Crvena zvezda Belehrad potrebovala neprehrať na ihrisku Bragy, kde napokon vydrela remízu 1:1 a vyhrala F-skupinu o bod pred portugalským súperom. Galatasaray si zabezpečil prvé miesto v "éčku" vďaka bezgólovej remíze v Ríme s domácim Laziom.Do februárovej baráže o osemfinále EL sa prebojovalo ďalších šesť tímov na druhých priečkach - okrem Neapola aj Real Sociedad, Olympiakos Pireus, Lazio Rím, SC Braga a Dinamo Záhreb. Doplnili dvojicu Glasgow Rangers a Betis Sevilla, rovnako ako tri mužstvá z tretích miest skupín Ligy majstrov v zložení Borussia Dortmund, Šeriff Tiraspoľ a Zenit Petrohrad. Okrem Sparty smeruje do baráže o osemfinále EKL aj PSV Eindhoven, Leicester, Olympique Marseille, Midtjylland a Rapid Viedeň. Istotu tretieho miesta mali už pred záverečným kolom Celtic Glasgow a Fenerbahce Istanbul.Sparta potrebovala na účasť v play off o osemfinále EKL aspoň remízu proti Bröndby, no od úvodu robila všetko pre víťazstvo. Obranné hradby dánskeho súpera sa jej podarilo prelomiť v 43. minúte, keď sa Hancko postavil k priamemu kopu a technicky ľavačkou poslal loptu k zadnej žrdi - 1:0. Krátko po prestávke zveľadil náskok "rudých" Adam Hložek, ktorý sa najlepšie zorientoval v pokutovom území po vyrazenej strele Jakuba Peška. Domáci si skomplikovali situáciu v 57. minúte, keď dostal druhú žltú a teda červenú kartu Tomáš Wiesner, štvrťhodinu pred koncom sa však sily vyrovnali, keď sa rovnako vykartoval Anis Slimane. Sparta si už dvojgólový náskok do konca zápasu postrážila. Holec a Hancko odohrali celé stretnutie, Haraslín striedal v 86. minúte, štvrtý slovenský legionár v službách pražského tímu Lukáš Štetina sledoval zápas z lavičky náhradníkov. V druhom zápase skupiny už dávnejšie istý víťaz "áčka" Lyon remizoval s Glasgow Rangers 1:1.Ťahákom štvrtkového programu bol duel Neapola s Leicestrom v C-skupine, z ktorej mohli postúpiť všetky štyri tímy. SSC, v ktorého drese absentoval pre svalové zranenie slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, sa ujal vedenia už v 4. minúte, keď sa presadil presnou prízemnou krížnou strelou Adam Ounas. Na 2:0 zvýšil po rýchlom výpade a prihrávke Andreu Petagnu severomacedónsky reprezentant Eljif Elmas. "Líšky", ktoré by sa v prípade prehry rozlúčili s účinkovaním v EL, nezložili zbrane a v priebehu šiestich minút vyrovnali zásluhou Jonnyho Evansa a Kiernana Dewsburyho-Halla. Taliansky zástupca však strhol vedenie na svoju stranu, v 53. min strelil víťazný gól a svoj druhý v zápase Elmas.Tento výsledok však najviac vyhovoval Spartaku Moskva, ktorý uspel na ihrisku Legie Varšava 1:0 a poskočil na prvú priečku. Jediný gól strelil už v 17. minúte Zelimchan Bakajev. Poľský tím mohol obrať súpera o prvenstvo v skupine, no v ôsmej minúte nadstaveného času odmietol vyrovnanie Tomáš Pekhart, keď nepremenil pokutový kop. Prvý Spartak aj druhý Neapol získali zhodne 10 bodov, pri rovnosti bodov hrali v prospech ruského tímu lepšie vzájomné zápasy s SSC (3:2, 2:1). Tretí Leicester sa musí uspokojiť s barážou EKL.V "géčku" sa posledný Ferencváros Budapešť už nemohol odlepiť zo štvrtej priečky, s účinkovaním v EL sa napokon rozlúčil výhrou 1:0 nad už istým víťazom skupiny Bayerom Leverkusen. Získal tak svoje prvé a jediné body. Slovenský reprezentant v službách maďarského klubu Róbert Mak sedel na lavičke náhradníkov.V H-skupine Genk živil nádej na postup z druhého miesta, potreboval však zdolať doma Rapid Viedeň a spoliehať sa, že Dinamo Záhreb prehrá na ihrisku West Hamu. Belgický zástupca však podľahol rakúskemu tímu 0:1, jediný gól dal v 29. minúte Robert Ljubičič. Slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský odohral za Genk celý zápas. Dinamo si udržalo druhé miesto vďaka víťazstvu 1:0 nad WHU.Žreb baráže o osemfinále EL je na programe 13. decembra, osem klubov z druhých miest skupín EL budú proti ôsmim tretím z LM nasadenými a budú mať v odvetách výhodu domáceho prostredia. Platí pravidlo, že sa nemôžu stretnúť tímy z rovnakej krajiny. Play off je na programe 17., resp. 24. februára.



A-skupina

Sparta Praha - Bröndby Kodaň 2:0 (1:0)

Góly: 43. HANCKO, 49. Hložek, ČK: 57. Wiesner - 75. Slimane (obaja po 2. ŽK)

/D. Holec a D. Hancko odohrali celý zápas, L. Haraslín do 86. min, L. Štetina (všetci Sparta) na lavičke náhradníkov/



Olympique Lyon - Glasgow Rangers 1:1 (0:1)

Góly: 49. Bassey (vl.) - 42. Wright



konečná tabuľka A-skupiny:

1. Olympique Lyon 6 5 1 0 16:5 16 *



2. Glasgow Rangers 6 2 2 2 6:5 8 **



3. Sparta Praha 6 2 1 3 6:9 7 ***



4. Bröndby IF 6 0 2 4 2:11 2





B-skupina

Sturm Graz - AS Monaco 1:1 (1:1)

Góly:7. Jantscher (z 11 m) - 31. Volland



Real Sociedad - PSV Eindhoven 3:0 (1:0)

Góly: 43. a 62. Oyarzabal (prvý z 11 m), 90.+3 Sörloth, ČK: 75. Sangare (PSV) po 2. ŽK



konečná tabuľka B-skupiny:

1. AS Monaco 6 3 3 0 7:4 12 *



2. Real Sociedad 6 2 3 1 9:6 9 **



3. PSV Eindhoven 6 2 2 2 9:8 8 **



4. Sturm Graz 6 0 2 4 3:10 2





C-skupina

Legia Varšava - Spartak Moskva 0:1 (0:1)

Gól: 17. Bakajev



SSC Neapol - Leicester City 3:2 (2:2)

Góly:25. a 53. Elmas, 4. Ounas - 27. Evans, 33. Dewsbury-Hall

/S. Lobotka (Neapol) nebol na zápasovej súpiske pre zranenie/



konečná tabuľka C-skupiny:

1. Spartak Moskva 6 3 1 2 10:9 10 *



2. SSC Neapol 6 3 1 2 15:10 10 **



3. Leicester City 6 2 2 2 12:11 8 ***



4. Legia Varšava 6 2 0 4 4:11 6





D-skupina

Royal Antverpy - Olympiakos Pireus 1:0 (1:0)

Góly: 7. Balikwisha



Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

Góly: 42. Berisha - 29. Sow



konečná tabuľka D-skupiny:

1. Eintracht Frankfurt 6 3 3 0 10:6 12 *



2. Olympiakos Pireus 6 3 0 3 8:7 9 **



3. Fenerbahce Istanbul 6 1 3 2 7:8 6 ***



4. Royal Antverpy 6 1 2 3 6:10 5





E-skupina

Olympique Marseille - Lokomotiv Moskva 1:0 (1:0)

Gól: 35. Milik, ČK: 80. Rongier (Marseille) po 2. ŽK



Lazio Rím - Galatasaray Istanbul 0:0





konečná tabuľka E-skupiny:



1. Galatasaray Istanbul 6 3 3 0 7:3 12 *



2. Lazio Rím 6 2 3 1 7:3 9 **



3. Olympique Marseille 6 1 4 1 6:7 7 ***



4. Lokomotiv Moskva 6 0 2 4 2:9 2





F-skupina

SC Braga - CZ Belehrad 1:1 (0:0)

Góly: 52. Galeno (z 11 m) - 68. Katai (z 11 m)



Ludogorec Razgrad - FC Midtjylland 0:0





konečná tabuľka F-skupiny:



1. CZ Belehrad 6 3 2 1 6:4 11 *



2. SC Braga 6 3 1 2 12:9 10 **



3. FC Midtjylland 6 2 3 1 7:7 9 ***



4. Ludogorec Razgrad 6 0 2 4 3:8 2





G-skupina

Ferencváros Budapešť - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Gól: 81. Laidouni

/R. Mak (Ferencváros) na lavičke náhradníkov/



Celtic Glasgow - Betis Sevilla 3:2 (1:0)

Góly: 3. Welsh, 72. Henderson, 77. Turnbull (z 11 m) - 69. Bain (vl.), 75. Iglesias





konečná tabuľka G-skupiny:



1. Bayer Leverkusen 6 4 1 1 14:5 13 *



2. Betis Sevilla 6 3 1 2 12:12 10 **



3. Celtic Glasgow 6 3 0 3 13:15 9 ***



4. Ferencváros 6 1 0 5 5:12 3





H-skupina

West Ham United - Dinamo Záhreb 0:1 (0:1)

Gól: 4. Oršič



KRC Genk - Rapid Viedeň 0:1 (0:1)

Gól: 29. Ljubičič

/P. Hrošovský (Genk) odohral celý zápas/





konečná tabuľka H-skupiny:



1. West Ham 6 4 1 1 11:3 13 *



2. Dinamo Záhreb 6 3 1 2 9:6 10 **



3. Rapid Viedeň 6 2 0 4 4:9 6 ***



4. KRC Genk 6 1 2 3 4:10 5





*-postup do osemfinále EL



**-postup do baráže o osemfinále EL



***-postup do baráže o EKL