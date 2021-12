Chára sa pobil s Treninom a spôsobil mu sedem stehov, Rus sa na ľad vrátil a strelil víťazný gól (video)

Chára

Chárovi

Chára putoval na trestnú lavicu

Chára

Chára

Vzorový hráč

Nemienili sa vzdať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Zo štvrtkového zápasu zámorskej hokejovej NHL New York Islanders - Nashville Predators (3:4) uplynulo niečo vyše 13 minút, keď sa slovenský obranca Zdenorozhodol zhodiť rukavice a vyzvať na pästný súboj ruského útočníka hostí Jakova Trenina. Bitku vyhral Slovák, ale zápasový boj zvládol lepšie Rusov tím.sa nepáčilo, ako predtým Trenin narazil na mantinel jeho spoluhráča Sebastiana Aha. Najvyšší a najstarší hráč NHL mal v bitke jednoznačnú prevahu a takmer sa mu podarilo vyzliecť 24-ročného ruského hokejistu z dresu.Napokon ich oddelili rozhodcovia, jeden z nich pomohol Treninovi navliecť dres späť. Rodák z Čeľabinska opúšťal ľad zo zakrvavenou tvárou aj dresom, čo si vyžiadalo sedem stehov.zasa za potlesku divákov v UBS Arene putoval na trestnú lavicu.Obaja bitkári si vyslúžili päť minút za pästný súboj a slovenský bek aj dve minúty navyše za nešportové správanie. V konečnom dôsledku sa tešil Trenin, lebo po ošetrení sa vrátil na ľad a k víťazstvu Predators nad Islanders 4:3 prispel vyrovnávajúcim gólom v 53. minúte.celkovo odohral 17:27 min. a okrem 7 trestných minút si pripísal aj jednu strelu na bránku a mínusový bod."Dostal sedem stehov, vrátil sa a bol výborný. Pokračoval vo svojej hre bez toho, aby nechal pocítiť, že sa mu niečo stalo. Je to pre náš tím vzorový hráč. Je dôkazom toho, akí sme psychicky odolní a nevzdávame sa," povedal o Treninovi tréner Nashvillu John Hynes, cituje ho ruský web Championat.com."Dnes (10. decembra pozn. redakcie) som ho zase videl pobiť sa. Vravel som, no... už je to tu zase. On však odviedol výbornú robotu. Vrátil sa na ľad, zabojoval a strelil dôležitý gól," pochválil Trenina aj jeho fínsky spoluhráč Eeli Tolvanen.Práve Tolvanen strelil necelých 12 sekúnd pred koncom tretej tretiny víťazný gól hostí a znemožnil hráčom Islanders potešiť sa z prvého víťazstva v sezóne po otvorení domácej hokejovej arény. Neskorší víťazný gól v zápase ako Tolvanen dosiahol v klubovej histórii Predators iba jeden hráč.Čech Martin Erat pred desiatimi rokmi pochoval nádeje Columbusu gólom deväť sekúnd pred koncom zápasu. "Ešte sedem minút pred koncom sme prehrávali, ale potom nám zabrali všetky štyri útoky a výsledkom boli dva pekné góly. Je to dôkaz toho, že sa nemienime vzdať," dodal Tolvanen.