EURÓPSKA LIGA: Karabach vyhral v prerušenom zápase nad Dudelange

Slovan Bratislava remizoval v zápase 2. kola Európskej ligy UEFA na štadióne Sportingu Braga 2:2. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020:

1. Sevilla 2 2 0 0 4:0 6



2. Karabach 2 1 0 1 4:4 3



3. Dudelange 2 1 0 1 5:7 3



4. APOEL 2 0 0 2 3:5 0



1. Kodaň 2 1 1 0 2:1 4



2. Dynamo 2 1 1 0 1:0 4



3. Malmö 2 0 1 1 1:2 1



4. Lugano 2 0 1 1 0:1 1

1. Getafe 2 2 0 0 3:1 6



2. Bazilej 2 1 1 0 7:2 4



3. Trabzon. 2 0 1 1 2:3 1



4. Krasnodar 2 0 0 2 1:7 0



1. Eindhoven 2 2 0 0 7:3 6



2. Sporting 2 1 0 1 4:4 3



3. LASK Linz 2 1 0 1 2:2 3



4. Rosenborg 2 0 0 2 1:5 0



1. Celtic 2 1 1 0 3:1 4



2. Lazio 2 1 0 1 3:3 3



3. CFR Kluž 2 1 0 1 2:3 3



4. Rennes 2 0 1 1 2:3 1

1. Arsenal 2 2 0 0 7:0 6



2. Liege 2 1 0 1 2:4 3



3. Frankfurt 2 1 0 1 1:3 3



4. Guimaraes 2 0 0 2 0:3 0



1. Feyenoord 2 1 0 1 2:1 3



2. Young Boys 2 1 0 1 3:3 3



3. Glasgow 2 1 0 1 2:2 3



4. Porto 2 1 0 1 2:3 3



1. Ludogorec 2 2 0 0 8:1 6



2. Espanyol 2 1 1 0 3:1 4



3. Budapešť 2 0 1 1 1:4 1



4. CSKA 2 0 0 2 1:7 0



1. Wolfsburg 2 1 1 0 4:2 4



2. KAA Gent 2 1 1 0 4:3 4



3. St. Etienne 2 0 1 1 3:4 1



4. Oleksandrija 2 0 1 1 2:4 1





1. AS Rím 2 1 1 0 5:1 4



. Wolfsberger 2 1 1 0 5:1 4



3. Mönchengladbach 2 0 1 1 1:5 1



. Basaksehir 2 0 1 1 1:5 1



1. SLOVAN 2 1 1 0 6:4 4



2. Braga 2 1 1 0 3:2 4



3. Wolves 2 1 0 1 1:1 3



4. Besiktas 2 0 0 2 2:5 0



1. Partizan 2 1 1 0 4:3 4



2. Manchester 2 1 1 0 1:0 4



3. Alkmaar 2 0 2 0 2:2 2



4. Astana 2 0 0 2 1:3 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Futbalisti Wolverhamptonu Wanderers zvíťazili vo štvrtkovom zápase 2. kola Európskej ligy UEFA 2019/2020 na pôde Besiktasu Istanbul 1:0. Anglický klub si pripísal prvé body do tabuľky K-skupiny, na jej čele je štvorbodový Slovan Bratislava, ktorý vo štvrtok remizoval na štadióne Sportingu Braga 2:2.Duel v Istanbule nemal príliš veľký náboj, v prvom polčase sa oba tímy sústredili najmä na pevné defenzívny a smerom dopredu toho príliš nepredviedli. Aktívnejší boli domáci futbalisti, ktorí sa snažili tvoriť a niekoľkokrát aj pohrozili, no všetko to boli strely mimo priestor troch žrdí. Hostia v úvodnej polovici nevystrelili ani raz. Tesne pred prestávkou si takmer dal vlastný gól Connor Coady, keď si roh domácich zrazil do vlastnej tyčky. Po zmene strán sa obraz hry príliš nezmenil a šancí bolo ako maku. V 68. minúte mohol otvoriť skóre domáci Domagoj Vida, no jeho hlavička po rohu išla tesne vedľa bránky. Wolves si nechal svoje šance na samý záver duelu. Loptu dostal do siete najprv v 89. minúte Romain Saiss, ale gól neplatil pre ofsajd. V nadstavenom čase sa však dostal k lopte v šestnástke Willy Boly a rozhodol o triumfe hostí.Istanbulský Basaksehir v základnej zostave so slovenským obrancom Martinom Škrtelom remizoval v domácom súboji J-skupiny s nemeckým celkom Borussia Mönchengladbach 1:1. O prvý presný zásah sa postaral v 55. minúte Edin Visca po parádnej prihrávke za obranu od Enza Crivelliho, no hostia vyrovnali v nadstavenom čase zásluhou Patricka Herrmanna. Oba tímy majú na konte po jednom bode. V druhom stretnutí skupiny remizoval rakúsky Wolfsberger s AS Rím taktiež 1:1.Manchester United nepotvrdil úlohu favorita, keď v L-skupine iba remizoval na ihrisku AZ Alkmaar 0:0. "Červení diabli" majú na konte štyri body a figurujú na 2. mieste tabuľky. Rovnaký počet bodov ale lepšie skóre má prvý Partizan Belehrad, ktorý zvíťazili na ihrisku FC Astana 2:1. Oba góly hostí strelil nigérijský útočník Umar Sadiq. V H-skupine pokračuje vo veľmi dobrých výkonoch bulharský Ludogorec Razgrad, po triumfe 5:1 v úvodnom zápase s CSKA Moskva vyhral vo štvrtok na pôde Ferencvárodu Budapešť 3:0, i keď hral od 43. minúty len s desiatimi hráčmi. V domácom drese nastúpil v 73. minúte slovenský stredopoliar Michal Škvarka.Slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro odohral celých 90 minút v zápase svojho Lazia Rím, ktoré zvíťazilo doma nad Stade Rennes 2:1. Taliansky tím si tak pripísal prvé tri body do tabuľky E-skupiny. Na jej čele je glasgowský Celtic, ktorý vyhral nad Klužom 2:0.Arsenal nastúpil na domáci duel so St. Liege s omladeným kádrom, no úlohu favorita zvládol bez problémov, keď triumfoval 4:0. Dva góly strelil 18-ročný brazílsky útočník Gabriel Martinelli, ďalší pridal o dva roky starší anglický stredopoliar Joseph Willock a konečný verdikt stanovil španielsky stredopoliar Daniel Ceballos. V druhom zápase F-skupiny vyhral Eintracht Frankfurt v Guimaraesi 1:0.Španielska Sevilla zvíťazila aj vo svojom druhom stretnutí v A-skupine, keď doma vyhrala nad APOEL-om Nikózia 1:0 gólom Chicharita. Druhý duel skupiny medzi luxemburským Dudelange a azerbajdžanským Karabachom Agdam museli po polhodine na niekoľko minút prerušiť, keďže nad trávnik sa zniesol dron s arménskou vlajkou, čo vyvolalo nevôľu u hosťujúcich fanúšikov. Rozhodcovia napokon situáciu upokojili a duel pokračoval s asi 20-minútovým mankom. Karabach nakoniec vyhral 4:1.- APOEL Nikózia 1:0 (1:0)17. Chicahrito. Rozhodoval: Nijhuis (Hol.)Dudelange -1:4 (0:3)90. Bernier - 11. Zoubir, 30. Michel, 37. Richard (z 11m), 69. Quintana, ČK: 62. Garos (Dudelange). Rozhodoval: Beaton (Škót.)1:1 (0:1)55. Rosenberg - 45.+5 Nielsen (vl.). Rozhodoval: Aytekin (Nem.)0:0Abed (Fr.)2:2 (1:1)26. Parmak, 78. Sosa - 20. Widmer, 80. Okafor. Rozhodoval: Beaton (Škót.)FK Krasnodar -1:2 (0:1)69. Ari - 36. a 61. Angel, ČK: 81. Timor (Getafe). Rozhodoval: Bebek (Chor.)- LASK Linz 2:1 (0:1)58. Phellype, 63. Fernandes - 16. Raguz. Rozhodoval: Durieux (Lux.)Rosenborg Trondheim -1:4 (0:3)70. Adegbenro - 14. Rosario, 38. Meling (vl.), 41. a 79. Malen. Rozhodoval: Umut Meler (Tur.)- CFR Kluž 2:0 (1:0)20. Edouard, 59. Elyounoussi. Rozhodoval: Siebert (Nem.)- Stade Rennes 2:1 (0:0)64. Milinkovič-Savič, 75. Immobile - 55. Morel. Rozhodoval: Boiko (Ukr.)/Vavro za domácich celý zápas/- Standard Liege 4:0 (3:0)13. a 16. Martinelli, 22. Willock, 57. Ceballos. Rozhodoval: Schärer (Švajč.)Vitoria SC Guimaraes -0:1 (0:1)36. N'Dicka. Rozhodoval: Petrescu (Rum.)- Glasgow Rangers 2:1 (0:1)50. Assale, 90.+3 Fassnacht - 44. Morelos. Rozhodoval: Schuettengruber (Rak.)- FC Porto 2:0 (0:0)49. Toornstra, 80. Karsdorp. Rozhodoval: Karasev (Rus.)CSKA Moskva -0:2 (0:0)64. Wu Lej, 90.+5 Campuzano. Rozhodoval: Palabiyik (Tur.)Ferencvároš Budapešť -0:3 (0:2)1. Lukoki, 40. a 64. Forster, ČK: Grigore. Rozhodoval: Frankowski (Poľ.)/za domácich Škvarka od 73. min/1:1 (1:1)13. Kolodziejczak - 15. William. Rozhodoval: Pawson (Angl.)1:1 (0:1)61. Sitalo - 6. Depoitre. Rozhodoval: Maae (Dán.)1:1 (0:0)55. Visca - 90.+1 Hermann. Rozhodoval: Attwell (Angl.)/Škrtel za domácich celý zápas + ŽK/1:1 (0:1)51. Liendl - 27. Spinazzola. Rozhodoval: Martins (Portug.)Besiktas Istanbul -0:1 (0:0)90.+3 Boly. ŽK: Tokoz, Ozyakup - Jonny. Rozhodoval: Lechner (Rak.)Karius – Pereira, Vida, Uysal, Rebocho – Elneny - Tokoz (79. Ozyakup), Ljajič – Lens (84. Gonul), Yalcin (27. Nayir), ErkinPatrício – Boly, Coady, Saiss – Doherty, Neves, Moutinho, Jonny – Gibbs-White (62. Dendoncker), Jimenez (79. Cutrone), Neto (46. Traoré)2:2 (1:1)31. Viana, 63. Galeno - 45.+3 Šporar, 87. Viana (vlastný). Rozhodovali: Jaccottet - Jobin, Zeder (všetci Švaj.), ŽK: Viana, Paulinho - de Kamps, Suchockij, Moha, Rabiu, 8875 divákov.Eduardo - Esgaio, Viana, Santos, Sequeira - Palhinha, A. Horta (70. Trincao), Fransérgio (88. Fonte), R. Horta (70. Novais) - Paulinho, GalenoGreif - Medveděv, Bajrič, Abena, Vernon, Suchockij (80. Daniel) - de Kamps (67. Ljubičič), Rabiu, Holman (67. Dražič) - Moha, ŠporarFC Astana -1:2 (0:1)85. Sigurjonsson - 29. a 73. Sadiq. Rozhodoval: Al Hakim (Švéd.)0:0Mažeika (Lit.)