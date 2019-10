KHL: CSKA Moskva prehrala s Viťaz Podoľsk

Na snímke gólová radosť hráčov Podoľska. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

KHL - štvrtok:

Amur Chabarovsk – Červená hviezda Kchun-lun 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)



Góly: 4. H. Zohorna, 14. Vl. Ušenin, 46. T. Zohorna – 15. Wong, 37. C. Kane





Barys Nur-Sultan - Torpedo Nižnij Novgorod 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)



Góly: 7. Pakarinen, 28. Starčenko - 17. Schroeder





Metallurg Magnitogorsk - Lokomotiv Jaroslavľ 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)



Góly: 8. Rasmussen, 34. Rasmussen, 48. Verešagin, 52. Paršin, 60. Kuľomin - 32. Lander, 42. Averin, 59. Lander





Dinamo Minsk - Traktor Čeľabinsk 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)



Góly: 5. Kazjanin, 6. Stepanov, 29. Gragnani, 38. Pare, 60. Prince - 28. Virtanen, 46. Mansurov, 53. Glinkin





CSKA Moskva - Viťaz Podoľsk 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)



Góly: 11. Sekáč - 31. Jormakka, 37. Aaltonen

Moskva 3. októbra (TASR) – Červená hviezda Kchun-lun v zostave so slovenským útočníkom Dávidom Bondrom prehrala vo štvrtkovom stretnutí Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na ľade Amuru Chabarovsk 2:3. Amur po biednom vstupe do sezóny dosiahol tretie víťazstvo v štyroch zápasoch.Magnitogorsk ukončil sériu štyroch prehier, keď pred domácimi priaznivcami zvíťazil nad Lokomotivom Jaroslavľ 5:3. Pre hráčov Metallurgu to bola len tretia výhra v sezóne a figurujú na poslednom 12. mieste Východnej konferencie. Nedarí sa ani Jaroslavľu, ktorý nazbieral v 12 dueloch tiež iba osem bodov a na Západe je predposledný.Hokejisti Viťazu Podoľsk triumfovali na ľade CSKA Moskva 2:1 a posunuli sa na čelo Západnej konferencie i celej súťaže.