EURÓPSKA LIGA: Látal ľutoval fanúšikov Spartaka: Pre hmlu nevideli nič

Na snímke tréner Trnavy Radoslav Látal počas zápasu 4. kola D-skupiny Európskej ligy GNK Dinamo Záhreb - FC Spartak Trnava v Záhrebe 8. novembra 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Záhreb 9. novembra (TASR) - Futbalisti trnavského Spartaka majú za sebou ďalšiu cennú medzinárodnú skúsenosť. Vo štvrtkovom zápase Európskej ligy UEFA 2018/2019 síce prehrali na pôde Dinama Záhreb 1:3, ale hanbu sebe i slovenskému futbalu neurobili ani vo štvrtom vystúpení v skupinovej fáze. Ocenil to aj ich tréner Radoslav Látal, ktorý sa im poďakoval za výkon, na druhej strane bol riadne roztrpčený a sklamaný v mene fanúšikov "andelov". Tí v hojnom počte merali cestu do Záhrebu, lenže pre hustú hmlu videli z diania na trávniku len málo.Už od stredajšieho príletu trnavskej výpravy sa v chorvátskej metropole držal hustý "mliečny opar" a inak tomu nebolo ani počas stretnutia. Dôkazom podmienok na hranici regulárnosti bola situácia zo 63. minúty, keď Vachtang Čanturišvili znížil na 1:2. Hlučná odozva 1500-členného trnavského kotla, ktorý sídlil na opačnej tribúne záhrebského štadióna, prišla až so zhruba päťsekundovým oneskorením. To, že ich tím strelil gól, sa priaznivci Spartaka dozvedeli až zo svetelnej tabule.hneval sa Látal.Český kormidelník následne zhodnotil duel triezvym pohľadom a rovnakú optiku ponúkol aj pri pohľade na postupové šance jeho tímu, ktorý je stále v hre o 16-finále. Dinamo s plným počtom 12 bodov už má istotu jarného pokračovania v európskej súťaži číslo dva, druhú miestenku zrejme získa Fenerbahce Istanbul, ktorý v štyroch kolách nazbieral sedem bodov. Trnava má na konte tri a Anderlecht už bez šance na postup jeden: