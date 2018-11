EURÓPSKA LIGA: Trnava prehrala v Záhrebe, Dinamo je v šestnásťfinále

Na snímke zľava hráč Vachtang Čanturišvili (Trnava) a Amir Rrahmani (Dinamo) v zápase 4. kola D-skupiny Európskej ligy GNK Dinamo Záhreb - FC Spartak Trnava v Záhrebe 8. novembra 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

4. kolo D-skupiny EL:

Dinamo Záhreb - FC SPARTAK TRNAVA 3:1 (2:0)

Góly: 22. Gojak, 36. Kadlec (vlastný), 80. Oršič - 63. Čanturišvili. ŽK: Rada, Ghorbani, Schirtladze (všetci Spartak). Rozhodovali: Bojko - Volodin, Šlončak (všetci Ukr.), 20.000 divákov.



Dinamo: Livakovič - Stojanovič, Théophile-Catherine, Perič, Rrahmani - Gojak, Ademi - Hajrovič, Olmo (90. Budimir), Oršič (81. Šunjič) - Gavranovič (76. Petkovič)

Spartak: Chudý - Kadlec (86. Dangubič), Tóth, Godál, Čonka - Greššák, Rada - Jirka, Schirtladze (83. Kulhánek), Čanturišvili - Ghorbani (70. Malecki)

Tabuľka D-skupiny:



1. Dinamo Záhreb 4 4 0 0 11:3 12*

2. Fenerbahce Istanbul 4 2 1 1 7:6 7

3. SPARTAK TRNAVA 4 1 0 3 3:7 3

4. Anderlecht Brusel 4 0 1 3 2:7 1

_________________________________

* - postup do 16-finále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 8. novembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo štvrtkovom zápase 4. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/19 na pôde Dinama Záhreb 1:3. Chorvátsky šampión si vďaka víťazstvu už dve kolá pred koncom skupinových bojov zaistil postup do jarného 16-finále.Na konte má plný počet 12 bodov, druhé je Fenerbahce Istanbul (7 bodov), tretia Trnava s tromi bodmi ešte teoreticky môže pomýšľať na obsadenie druhej postupovej priečky, posledný Anderlecht Brusel s jedným bodom už nie.Najbližšie sa zverenci trénera Radoslava Látala predstavia 29. novembra o 18.55 SEČ na ihrisku Anderlechtu, 13. decembra o 21.00 SEČ uzavrú skupinové boje domácim zápasom s Fenerbahce. Z každej z dvanástich skupín postúpia do jarného 16-finále EL prvé dva tímy.Spartak si vytvoril prvú šancu zápasu, ktorý sa hral v hustej hmle, prízemná krížna strela Čanturišviliho v 4. minúte však minula cieľ. Dinamo kontrovalo príležitosťami Oršiča a Rrahmaniho, pri ktorých dobre zasiahol Chudý. Hráči Dinama postupne ovládli dianie na trávniku, za trnavskú obranu sa snažili dostať najmä kombináciami. Po jednej z nich mohol otvoriť skóre Gojak, ale trafil len do bočnej siete. V 22. minúte bol však defenzívny stredopoliar Dinama na správnom mieste a po prihrávke Gavranoviča poslal loptu zblízka za chrbát Chudého - 1:0. V 36. minúte už bolo 2:0 pre favorizovaného chorvátskeho šampióna po tom, ako si Kadlec smoliarsky zrazil loptu do siete po centri z pravej strany v snahe zabrániť skórovaniu nabiehajúcemu Oršičovi. V tej chvíli sa už pre zhoršujúcu sa viditeľnosť hralo s krikľavo oranžovou loptou, ani to však Spartaku nepomohlo k tomu, aby v priebehu úvodnej 45-minútovky čo i len raz ohrozil bránku súpera.V 57. minúte nezakončil do gólového konca rýchlu brejkovú akciu Gavranovič, ktorý preloboval Chudého i jeho bránu. O chvíľu si pýtal jedenástku Stojanovič, ale rozhodcova píšťalka zostala nemá. V 63. minúte Spartak nečakane udrel, keď sa Čanturišvili zbavil Stojanoviča a "obaľovačkou" nedal Livakovičovi šancu - 2:1. Zápas dostal nový náboj, hoci za stavu 2:0 už sa zdalo, že ho má Dinamo pod kontrolou. Spartak po zmene strán spresnil i zrýchlil hru, bol odvážnejší smerom dopredu a sympaticky bojoval o odvrátenie tretej prehry v skupine. V 80. minúte však jeho obrancovia nedokázali vyviezť loptu, ktorej sa zmocnil Petkovič a po jeho prihrávke nemal Oršič problém zasunúť ju do odkrytej brány a definitívne rozhodnúť - 3:1.vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik