EURÓPSKA LIGA: Lazio zabojuje v Glasgowe, v akcii aj slovenskí arbitri

Európska liga UEFA 2019/20, 3. kolo:

A-skupina:



18.55 FK Karabach - APOEL Nikózia /rozhoduje GLOVA, SR/

21.00 FC Sevilla - F91 Dudelange /Papapetrou, Gréc./



Tabuľka:



1. Sevilla 2 2 0 0 4:0 6

2. Karabach 2 1 0 1 4:4 3

3. Dudelange 2 1 0 1 5:7 3

4. APOEL 2 0 0 2 3:5 0



B-skupina:



21.00 Dynamo Kyjev - FC Kodaň /Meler, Tur./

21.00 Malmö FF - FC Lugano /Harvey, Ír./



Tabuľka:



1. Kodaň 2 1 1 0 2:1 4

2. Dynamo 2 1 1 0 1:0 4

3. Malmö 2 0 1 1 1:2 1

4. Lugano 2 0 1 1 0:1 1



C-skupina:



21.00 FC Getafe - FC Bazilej /Brisard, Fr./

21.00 Trabzonspor - FK Krasnodar /Lechner, Rak./



Tabuľka:



1. Getafe 2 2 0 0 3:1 6

2. Bazilej 2 1 1 0 7:2 4

3. Trabzonspor 2 0 1 1 2:3 1

4. Krasnodar 2 0 0 2 1:7 0



D-skupina:



21.00 Sporting Lisabon - Rosenborg Trondheim /Visser, Bel./

21.00 PSV Eindhoven - LASK Linz /Kavanagh, Ang./



Tabuľka:



1. Eindhoven 2 2 0 0 7:3 6

2. Sporting 2 1 0 1 4:4 3

3. LASK Linz 2 1 0 1 2:2 3

4. Rosenborg 2 0 0 2 1:5 0



E-skupina:



21.00 Celtic Glasgow - Lazio Rím /Bebek, Chor./

21.00 Stade Rennes - CFR Kluž /Eškov, Rus./



Tabuľka:



1. Celtic 2 1 1 0 3:1 4

2. Lazio 2 1 0 1 3:3 3

3. CFR Kluž 2 1 0 1 2:3 3

4. Rennes 2 0 1 1 2:3 1



F-skupina:



21.00 Arsenal Londýn - Vitoria Guimaraes /Gözübüyük, Hol./

21.00 Eintracht Frankfurt - Standard Liege /Stefanski, Poľ./



Tabuľka:



1. Arsenal 2 2 0 0 7:0 6

2. Liege 2 1 0 1 2:4 3

3. Frankfurt 2 1 0 1 1:3 3

4. Guimaraes 2 0 0 2 0:3 0



G-skupina:



18.55 FC Porto - Glasgow Rangers /Dabanovič, Č.Hora/

18.55 Young Boys Bern - Feyenoord Rotterdam /Kehlet, Dán./



Tabuľka:



1. Feyenoord 2 1 0 1 2:1 3

2. Young Boys 2 1 0 1 3:3 3

3. Glasgow 2 1 0 1 2:2 3

4. Porto 2 1 0 1 2:3 3



H-skupina:



18.55 CSKA Moskva - Ferencváros Budapešť /Orel, ČR/

18.55 Ludogorec Razgrad - Espanyol Barcelona /Aghajev, Azer./



Tabuľka:



1. Ludogorec 2 2 0 0 8:1 6

2. Espanyol 2 1 1 0 3:1 4

3. Budapešť 2 0 1 1 1:4 1

4. CSKA 2 0 0 2 1:7 0



I-skupina:



18.55 KAA Gent - VfL Wolfsburg /Ivanov, Rus./

18.55 AS St. Etienne - FC Olexandrija /Eskas, Nór./



Tabuľka:



1. Wolfsburg 2 1 1 0 4:2 4

2. KAA Gent 2 1 1 0 4:3 4

3. St. Etienne 2 0 1 1 3:4 1

4. Oleksandrija 2 0 1 1 2:4 1



J-skupina:



18.55 AS Rím - Borussia Mönchengladbach /Collum, Škót./

18.55 Istanbul Basaksehir - Wolfsberger AC /Peljto, BaH/



Tabuľka:



1. AS Rím 2 1 1 0 5:1 4

Wolfsberger 2 1 1 0 5:1 4

3. Mönchengladbach 2 0 1 1 1:5 1

Basaksehir 2 0 1 1 1:5 1



K-skupina:



18.55 Besiktas Istanbul - Sporting Braga /Hernandez, Šp./

18.55 SLOVAN BRATISLAVA - Wolverhampton Wanderers /Aranovskij, Ukr./



Tabuľka:



1. SLOVAN 2 1 1 0 6:4 4

2. Braga 2 1 1 0 3:2 4

3. Wolves 2 1 0 1 1:1 3

4. Besiktas 2 0 0 2 2:5 0



L-skupina:



18.55 Partizan Belehrad - Manchester United /Fernandez, Šp./

18.55 AZ Alkmaar - FC Astana /Jorgji, Alb./



Tabuľka:



1. Partizan 2 1 1 0 4:3 4

2. Manchester 2 1 1 0 1:0 4

3. Alkmaar 2 0 2 0 2:2 2

4. Astana 2 0 0 2 1:3 0

Bratislava 24. októbra (TASR) - Futbalisti talianskeho Lazia Rím, v ktorého kádri figuruje aj slovenský obranca Denis Vavro, nastúpia vo štvrtkovom dueli E-skupiny Európskej ligy UEFA 2019/2020 na ihrisku Celticu Glasgow. Pôjde o priamy súboj o čelo tabuľky. Okrem šlágra v Celtic Parku sú na programe aj ďalšie, pozornosť budú pútať zápasy zatiaľ nezdolaných tímov Ludogorec Razgrad - Espanyol Barcelona, či Partizan Belehrad - Manchester United. Súboj FK Karabach - APOEL Nikózia budú viesť slovenskí arbitri Filip Glova, František Ferenc a Ján Pozor.Pre slovenského fanúšika bude zaujímavý duel v K-skupine, v ktorej hrá aj slovenský majster Slovan Bratislava. Besiktas Istanbul v ňom zabojuje o prvé body s portugalským Sportingom Braga. Domáci sa na zápas svedomito pripravujú. Okrem uzavretého tréningu pred médiami, ktorý trval jeden a pol hodiny, absolvovali aj obed s prezidentom klubu Ahmetom Nurom Cebim. Rozoberali na ňom uplynulé zlé výsledky a možnosti, ako zlepšiť súčasnú situáciu v tabuľke EL i v domácej súťaži. Besiktasu totiž v Super Lig patrí až 12. miesto.Borussia Mönchengladbach, ktorej dres oblieka László Bénes, sa predstaví na Stadio Olimpico v Ríme. Nemecký tím má na konte jeden bod a skóre 1:5. Naopak Rimania sú na čele so štyrmi bodmi a triumf by ich mohol výrazne posunúť smerom k postupu do ďalšej fázy.povedal pre klubový web Borussie rakúsky reprezentačný obranca Stefan Lainer.V ďalšom zápase J-skupiny sa Basaksehir Istanbul, v ktorom pôsobí slovenský obranca Martin Škrtel, stretne s rakúskym Wolfsbergerom. Rakúšania sú spolu s Rimanmi na čele tabuľky, turecký zástupca má na konte len jeden bod.Maďarský Ferencváros Budapešť vo svojom strede s Michalom Škvarkom sa v H-skupine stretne s ruským klubom CSKA Moskva, ktorý je zatiaľ na poslednej priečke tabuľky. Arsenal bude chcieť v F-skupine proti portugalskej Vitorii Guimaraes potvrdiť svoje postavenie v tabuľke. "Kanonieri" zatiaľ nedostali v dvoch zápasoch ani gól a vo štvrtok sú pripravení zveľadiť svoje šesťbodové konto.