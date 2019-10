LIGA MAJSTROV: Slavia potrápila Barcelonu

Hráč Barcelony Lionel Messi (vpravo) a hráč Slavie Peter Olayinka v súboji o loptu v zápase skupiny F futbalovej Ligy majstrov Slavia Praha - FC Barcelona v Prahe 23. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo skupinovej fázy LM 2019/2020:



E-skupina:



RB Salzburg - SSC Neapol 2:3 (1:1)



Góly: 40. a 72. Haaland (prvý z 11 m) - 17. a 64. Mertens, 72. Insigne.

Rozhodoval: Turpin (Fr.)



KRC Genk - FC Liverpool 1:4 (0:1)



Góly: 88. Odey - 2. a 57. Oxlade-Chamberlain, 77. Mane, 87. Salah,

Rozhodoval: Vinčič (Slov.)



F-skupina:



Inter Miláno - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)



Góly: 22. Martinez, 89. Candreva.

Rozhodoval: Taylor (Angl.)



M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas



Slavia Praha - FC Barcelona 1:2 (0:1)



Góly: 50. Bořil - 3. Messi, 57. Olayinka (vlastný).

Rozhodoval: Madden (Škót.)



G-skupina:



Benfica Lisabon - Olympique Lyon 2:1 (1:0)



Góly: 4. Silva, 86. Pizzi - 71. Depay.

Rozhodoval: KRUŽLIAK (SR)



RB Lipsko - Zenit Petrohrad 2:1 (0:1)



Góly: 48. Laime, 59. Sabitzer - 25. Rakickij.

Rozhodoval: Palabiyik (Tur.)



R. Mak (Zenit) nastúpil v 83. min.



H-skupina:



LOSC Lille - FC Valencia 1:1 (0:0)



Góly: 90+5. Ikone - 63. Čeryšev,

ČK: 84. Diakhaby (Valencia) po druhej ŽK.

Rozhodoval: Aytekin (Nem.)



Ajax Amsterdam - Chelsea Londýn 0:1 (0:0)



Gól: 86. Batshuayi.

Rozhodoval: Hategan (Rum.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v dnešnom zápase F-skupiny Ligy majstrov 2019/2020 na pôde Slavie Praha 2:1 a so ziskom siedmich bodov sú na čele tabuľky. Inter Miláno, za ktorý odohral celý zápas slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar zdolal v druhom zápase skupiny Borussiu Dortmund 2:0 gólmi Lautara Martineza a Antonia Candrevu.Barcelona sa v zaplnenom pražskom Edene ujala vedenia už v 3. minúte. Po chybe v rozohrávke "zošívaných" našiel Arthur v šestnástke Lionela Messimu, ktorý strelou z prvej prekonal Ondřeja Kolářa. Domáci sa rýchlo otriasli, postupne získali prevahu v strede poľa a v druhej polovici prvého polčasu Kataláncom poriadne podkurovali.V 21. minúte mohol vyrovnať Jaroslav Zelený, no jeho strelu Marc-Andre ter Stegen nohami bravúrne vyrazil. V úvode druhého polčasu Slavia pokračovala v aktívnej hre a dočkala sa zaslúženého vyrovnania. Lukáš Masopust posunul loptu do stredu na Jana Bořila, ktorý strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal ter-Stegena.O sedem minút neskôr však Barcelona opäť viedla, keď po štandardke si Peter Olayinka nešťastne zrazil loptu do vlastnej siete. Barcelona už tesný náskok udržala.Obhajca trofeje FC Liverpool zvíťazil v E-skupine na pôde belgického Genku 4:1. Slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský v drese domácich do hry nezasiahol a zápas presedel na lavičke náhradníkov."The Reds" s uzdraveným egyptským kanonierom Mohamedom Salahom udreli už v 2. minúte zásluhou Alexa Oxladea-Chamberlaina. Ten istý hráč po zmene strán utešenou strelou zvýšil na 2:0, ďalšie góly pridali Sadio Mane a Salah.SSC Neapol triumfoval na pôde Salzburgu 3:2. O úvodné dva góly hostí sa postaral Dries Mertens. Belgičan prekonal legendárneho Argentínčana Diega Maradonu, za Neapol skóroval 116-krát. Už iba päť presných zásahov ho delí od vyrovnaniu klubového rekordu, ktorý drží slovenský stredopoliar Marek Hamšík.Futbalisti Ajaxu Amsterdam prehrali na domácej pôde s londýnskou Chelsea 0:1. O triumfe hostí rozhodol v 86. minúte strelou pod brvno striedajúci Belgičan Michy Batshuayi. Ajax mohol od 34. minúty vyhrávať, keď Quincy Promes dopravil loptu do siete, VAR však rozhodol, že Holanďan stál v ofsajde. Chelsea sa v tabuľke H-skupiny dotiahla na Ajax, oba tímy majú na konte šesť bodov.Zenit Petrohrad v základnej jedenástke bez slovenského reprezentanta Róberta Maka prehral v dueli G-skupiny na pôde bundesligového RB Lipsko 1:2. Ruský tím viedol od 25. minúty po góle ukrajinského stopéra Jaroslava Rakického, no domáci na začiatku druhého polčasu otočili skóre po presných zásahoch Konrada Laimeho a Marcela Sabirzera.Mak nastúpil v 83. minúte. Rovnaký výsledok ako v Lipsku sa zrodil aj v druhom dueli skupiny medzi Benficou Lisabon a Olympique Lyon, ktorý viedol ako hlavný slovenský rozhodca Ivan Kružliak.