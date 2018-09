EURÓPSKA LIGA: Mak skóroval v Kodani, vymenil si dresy s krajanmi

Na archívnej snímke slovenský útočník Robert Mak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 21. septembra (TASR) - Futbalisti Zenitu Petrohrad odštartovali svoje účinkovanie v C-skupine Európskej ligy UEFA 2018/19 remízou 1:1 na pôde FC Kodaň, pričom o jediný gól ruského klubu sa postaral krátko pred prestávkou Róbert Mak. Slovenský krídelník sa vyhol ofsajdovej pasci, po vysunutí od Argentínčana Sebastiana Driussiho sa ocitol zoči-voči súperovmu brankárovi, ktorému nedal šancu.Mak mal z presného zásahu veľkú radosť.uviedol slovenský reprezentant pre svoju webstránku. Domáci síce boli v prvom dejstve aktívnejší, no strelecky sa presadili až po zmene strán. V 63. minúte vyrovnal na konečných 1:1 Pieros Sotiriou.poznamenal Mak. Ten hral do 58. minúty, keď ho na trávniku nahradil skúsený taliansky stredopoliar Claudio Marchisio.V zápase sa predstavili dokopy až traja slovenskí futbalisti. V základnej zostave Kodane nastúpil Denis Vavro, v 77. minúte sa dostal na ihrisko Ján Greguš. Mak sa po záverečnom hvizde stretol s oboma krajanmi.dodala petrohradská "dvadsiatka".Hráči Zenitu sa hneď po zápase presunuli do Petrohradu, už v nedeľu privítajú v ruskej lige úradujúceho majstra Lokomotiv Moskva. V Európskej lige "Piter" najbližšie privíta doma Slaviu Praha so slovenským krídelníkom Miroslavom Stochom (4. októbra).