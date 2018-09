NHL: Domi bude pykať za incident s Ekbladom, v príprave si už nezahrá

Kanadský hokejista Max Domi v drese reprezentácie, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. septembra (TASR) - Oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL suspendovalo útočníka Montrealu Maxa Domiho až do konca prípravného obdobia. Dôvodom je jeho nevhodné správanie sa v stredajšom prípravnom zápase proti hokejistom Floridy (2:5).Domi sa v tretej tretine snažil vyprovokovať k bitke obrancu Panthers Aarona Ekblada, ktorý sa však biť nechcel a na jeho výzvu nereagoval. Domáci krídelník však neprestával, niekoľkokrát súpera udrel a napokon mu zasadil drvivý úder päsťou do tváre. Za to dostal od rozhodcov menší trest za hrubosť a vylúčenie do konca zápasu. Na jeho správanie si posvietila aj ligová discilinárka, ktorá rozhodla, že Domi nebude môcť nastúpiť za Canadiens v zvyšných piatich prípravných stretnutiach. Ekblad takisto zápas nedohral, z incidentu si odniesol tržnú ranu.