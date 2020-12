Európska liga: Neapol, Molde, Bern a San Sebastian postúpili do šestnásťfinále

Futbalisti Maccabi Tel Aviv a Wolfsbergeru AC sa pridali ku kvartetu SSC Neapol, Realu Sociedad San Sebastian, Young Boys Bern a Molde FK a postúpili do jarného šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2020/2021.





6. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2020/2021:

Skompletizovali tak zoznam 24 klubov kvalifikovaných z EL, ku ktorým sa pri pondelňajšom žrebe prvého kola vyraďovačky pridá osem tretích zo skupín Ligy majstrov v zložení RB Salzburg, Šachtar Doneck, Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, FK Krasnodar, FC Bruggy, Dynamo Kyjev a Manchester United.V šlágri programu záverečného 6. kola skupinovej fázy remizoval v F-skupine Neapol doma so San Sebastianom 1:1, slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka v drese SSC do hry nezasiahol.Účastník La Ligy mal na štadióne Diega Armanda Maradonu prvé šance, ale v 35. minúte sa presadil domáci Piotr Zielinski. Z odrazenej lopty po rohu vyslal umiestnenú krížnu strelu do bránky hostí. V nadstavenom čase vyrovnal Willian Jose a remíza stačila obom. V druhom zápase skupiny totiž Alkmaar prehral na pôde Rijeky 1:2.V priamom súboji o postup z B-skupiny si to rozdali vo Viedni domáci Rapid a nórske Molde, zrodila sa remíza 2:2, ktorá stačila hosťom. Stopercentnú bilanciu si zachoval londýnsky Arsenal, ktorý vyhral na pôde írskeho Dundalku 4:2.Bernu v A-skupine stačil doma bod proti Kluži, ale o postup takmer prišiel po góle Rumunov v 84. minúte, keď sa presadil Gabriel Debeljuh. Potom nasledoval poriadne divoký záver s dvoma gólmi domácich na konečných 2:1 a troma červenými kartami. Postup tak ušiel slovenskému útočníkovi Jakubovi Vojtušovi, ktorý duel presedel na lavičke náhradníkov. Prvú prehru utrpel už istý víťaz skupiny AS Rím, ktorý podľahol na pôde poslednej Sofie 1:3.V C-skupine Leverkusen zdolal doma Slaviu Praha presvedčivo 4:0 a vyhral skupinu, oba tímy ale už mali postup istý skôr.Maccabi v priamom súboji v I-skupine zdolal doma Sivasspor 1:0, druhý duel skupiny Villarreal – Karabach bol odložený pre koronavírus v azerbajdžanskom tíme. V K-skupine rakúsky Wolfsberger tiež v priamom domácom súboji o postup zdolal Feyenoord bez zraneného slovenského útočníka Róberta Boženíka 1:0.Vo štvrtok sa bojovalo o posledných šesť miesteniek, žreb šestnásťfinále je na programe v pondelok 14. decembra v Nyone.





A-skupina



CSKA Sofia - AS Rím 3:1 (2:1)

Góly: 34. a 55. Sowe, 5. Rodrigues - 22. Milanese



Young Boys Bern - CFR Kluž 2:1 (0:0)

Góly: 90.+4 Nsame (z 11 m), 90.+6 Gaudino - 84. Debeljuh, ČK: 90.+6 Nsame - 90.+1 Balgradean, 90.+10 Djokovič

/J. Vojtuš (Kluž) na lavičke náhradníkov/



Tabuľka:



1. AS Rím 6 4 1 1 13:5 13 *



2. Young Boys Bern 6 3 1 2 9:7 10 *



3. CFR Kluž 6 1 2 3 4:10 5



4. CSKA Sofia 6 1 2 3 3:7 5





B-skupina



Dundalk FC - Arsenal Londýn 2:4 (1:2)

Góly: 22. Flores, 85. Hoare - 12. Nketiah, 18. Elneny, 67. Willock, 80. Balogun



Rapid Viedeň - Molde FK 2:2 (1:1)

Góly: 43. Ritzmaier, 90.+2 Ibrahimoglu - 12. a 46. Eikrem



Tabuľka:



1. Arsenal Londýn 6 6 0 0 20:5 18 *



2. Molde FK 6 3 1 2 9:11 10 *



3. Rapid Viedeň 6 2 1 3 11:13 7



4. Dundalk FC 6 0 0 6 8:19 0



C-skupina



Bayer Leverkusen - Slavia Praha 4:0 (2:0)

Góly: 8. a 32. Bailey, 59. Diaby, 90.+1 Bellarabi



Hapoel Beer-Ševa - OGC Nice 1:0 (0:0)

Gĺ. 72. hatuel



Tabuľka:



1. Bayer Leverkusen 6 5 0 1 21:8 15 *



2. Slavia Praha 6 4 0 2 11:10 12 *



3. Hapoel Beer-Ševa 6 2 0 4 7:13 6



4. OGC Nice 6 1 0 5 8:16 3





D-skupina



Standard Liege - Benfica Lisabon 2:2 (1:1)

Góly: 12. Raskin, 60. Tabsoba - 16. Everton, 67. Pizzi (z 11 m)



Lech Poznaň - Glasgow Rangers 0:2 (0:1)

Góly: 31. Itten, 72. Hagi

/Ľ. Šatka (Poznaň) odohral celý zápas/



Tabuľka:



1. Glasgow Rangers 6 4 2 0 13:7 14 *



2. Benfica Lisabon 6 3 3 0 18:9 12 *



3. Standard Liege 6 1 1 4 7:14 4



4. Lech Poznaň 6 1 0 5 6:14 3



E-skupina



PSV Eindhoven - Omonia Nikózia 4:0 (1:0)

Góly: 90.+1 a 90.+3 Piroe, 36. Malen, 63. Dumfries (z 11 m)

/M. Ďuriš nastúpil v 61. min. + ŽK, T. Hubočan (obaja Omonia) na lavičke náhradníkov/



PAOK Solún - FC Granada 0:0



Tabuľka:



1. PSV Eindhoven 6 4 0 2 12:9 12 *



2. FC Granada 6 3 2 1 6:3 11 *



3. PAOK Solún 6 1 3 2 8:7 6



4. Omonia Nikózia 6 1 1 4 5:12 4



F-skupina



SSC Neapol - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:0)

Góly: 35. Zielinski - 90.+2 Willian Jose

/S. Lobotka (SSC) na lavičke náhradníkov/



HNK Rijeka - AZ Alkmaar 2:1 (0:0)

Góly: 52. Menalo, 90.+3 Tomečak - 57. Wijndal, ČK: 81. Karlsson (AZ)



Tabuľka:



1. SSC Neapol 6 3 2 1 7:4 11 *



2. Real Sociedad 6 2 3 1 5:4 9 *



3. AZ Alkmaar 6 2 2 2 7:5 8



4. HNK Rijeka 6 1 1 4 6:12 4



G-skupina



SC Braga – Zorja Luhaňsk 2:0 (0:0)

Góly: 61. Hanna (vlastný), 69. Horta



Leicester City – AEK Atény 2:0 (2:0)

Góly: 12. Under, 14. Barnes



Tabuľka:



1. Leicester City 6 4 1 1 14:5 13 *



2. SC Braga 6 4 1 1 14:10 13 *



3. Zorja Luhaňsk 6 2 0 4 6:11 6



4. AEK Atény 6 1 0 5 7:15 3





H-skupina



Celtic Glasgow – OSC Lille 3:2 (2:1)

Góly: 22. Jullien, 28. McGregor (z 11 m), 75. Turnbull – 24. Ikone, 71. Weah



Sparta Praha – AC Miláno 0:1 (0:1)

Gól: 23. Haug

ČK: 76. Plechatý (Sparta)

D. Holec (Sparta) na lavičke náhradníkov



Tabuľka:



1. AC Miláno 6 4 1 1 12:7 13 *



2. OSC Lille 6 3 2 1 14:8 11 *



3. Sparta Praha 6 2 0 4 10:12 6



4. Celtic Glasgow 6 1 1 4 10:19 4



I-skupina



Maccabi Tel Aviv – Sivasspor 1:0 (0:0)

Gól: 66. Saborit



Tabuľka:



1. FC Villarreal 5 4 1 0 14:5 13 *



2. Maccabi Tel Aviv 6 3 2 1 6:7 11 *



3. Sivasspor 6 2 0 4 9:11 6



4. Karabach Agdam 5 0 1 4 4:10 1





J-skupina



Tottenham Hotspur – Royal Antverpy 2:0 (0:0)

Góly: 57. Carlos Vinicius, 71. Lo Celso



Ludogorec Razgrad – LASK Linz 1:3 (0:0)

Góly: 46. Manu – 56. Wiesinger, 62. Renner (z 11 m), 69. Madsen

ČK: 62. Santana (Razgrad)



Tabuľka:



1. Tottenham Hotspur 6 4 1 1 15:5 13 *



2. FC Antverpy 6 4 0 2 8:5 12 *



3. LASK Linz 6 3 1 2 11:12 10



4. Ludogorec Razgrad 6 0 0 6 7:19 0



K-skupina



Wolfsberger AC – Feyenoord Rotterdam 1:0 (1:0)

Gól: 31. Joveljič



Dinamo Záhreb – CSKA Moskva 3:1 (2:0)

Góly: 28. Gvardiol, 41. Oršič, 75. Kastrati – 76. Bistrovič



Tabuľka:



1. Dinamo Záhreb 6 4 2 0 9:1 14 *



2. Wolfsberger AC 6 3 1 2 7:6 10 *



3. Feyenoord Rotterdam 6 1 2 3 4:8 5



4. CSKA Moskva 6 0 3 3 3:8 3



L-skupina



Slovan Liberec – CZ Belehrad 0:0

M. Koscelník odohral celý zápas, J. Hromada (obaja Liberec) nastúpil v 68. min.



TSG 1899 Hoffenheim – KAA Gent 4:1 (2:0)

Góly: 21. a 49. Beier, 26. Skov, 64. Kramarič – 81. Fortuna



Tabuľka:



1. 1899 Hoffenheim 6 5 1 0 17:2 16 *



2. CZ Belehrad 6 3 2 1 9:4 11 *



3. Slovan Liberec 6 2 1 3 4:13 7



4. KAA Gent 6 0 0 6 4:15 0



* postup do šestnásťfinále