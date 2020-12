Úspešný skialpinista prijal cyklistickú výzvu v tíme Petra Sagana, môže nasledovať Rogliča

Odvážny krok s rizikom

Vidia v ňom veĺký potenciál

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Bratia Saganovci budú mať v budúcej sezóne v tíme Bora-Hansgrohe nového spolujazdca a je poriadne zaujímavý. Anton Palzer je úspešný skialpinista a bežec v horskom teréne.Podujal sa však prijať novú - cyklistickú výzvu. A tímu Bora-Hansgrohe sa podľa jeho šéfa Ralpha Denka jazdec s mimoriadnymi schopnosťami v kopcoch veľmi zíde."Možnosť stať sa profesionálnym cyklistom som dlhý čas nosil kdesi vzadu vo svojej hlave. Ralph Denk a Helmut Dollinger spôsobili, že moje najdivokejšie sny sa stanú skutočnosťou. Som veľmi vďačný za túto šancu. Verím, že sa čo najviac naučím od svojich nových kolegov a stanem sa platnou súčasťou tímu," uviedol Anton Palzer na webe tímu Bora-Hansgrohe."Vyzerá to ako odvážny krok z našej strany s veľkou mierou rizika. Toniho však dlhodobo sledujeme a sme presvedčení, že dokáže dobre predať svoje fyzické schopnosti," uviedol Ralph Denk na adresu 27-ročného Nemca. Denk si myslí, že Palzer by za istých okolností mohol v dobrom slova zmysle nasledovať príklad Slovinca Primoža Rogliča či Kanaďana Michaela Woodsa, ktorí presedlali na cyklistiku rovnako z iných športových odvetví. Woods bol úspešný strednotratiar a Roglič zasa skokan na lyžiach."Tento experiment môže byť úspešný. Nevravím, že Toni do dvoch rokov bude súperiť o víťazstvo na Tour de France. Vidíme však veľký potenciál, ktorý sa v ňom skrýva. A to najmä čo sa týka etáp vo vysokohorskom teréne. Už v lete týždeň trénoval s niektorými našimi pretekármi a išlo mu to veľmi dobre. Je silný nielen fyzicky, ale aj technicky. Nakoniec nás presvedčil nadšením aj profesionalitou. Na začiatku novej sezóny s ním rátame na ťažké jednodňové preteky plus týždňové etapáky v horách. Tam sa bude učiť ako funguje cyklistika a ako bude musieť plniť tímové úlohy. Pôjdeme krok po kroku a uvidíme, kam to s ním dotiahneme," dodal Denk.Tím Bora-Hansgrohe dosiahol v roku 2020 celkovo 21 víťazstiev a o dva sa postarali aj bratia Saganovci. Peter Sagan ovládol po sóle v závere 10. etapu na Giro d'Italia a Juraj Sagan sa stal v Mladej Boleslavi majstrom Slovenska v pretekoch s hromadným štartom. Dve etapové víťazstvá tímu Bora-Hansgrohe sa zrodili aj na slovenskom území v rámci tradičného podujatia Okolo Slovenska. O obe sa postaral Estónec Martin Laas.