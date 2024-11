Európska liga: Plzeň natiahla sériu bez prehry, Slavii sa vzďaľuje postup

Futbalisti Viktorie Plzeň pokračujú vo svojom ťažení v Európskej lige bez prehry aj po piatom kole. Vo štvrtok zvíťazili v Hamburgu nad Dynamom Kyjev 2:1 a v pohárovej Európe neprehrali v riadnom hracom čase už úctyhodných 25 duelov. Naopak, pražská Slavia sa v druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži trápi, Fenerbahce podľahla doma 1:2 a pripísala si tretiu prehru v sérii.





Plzeň v úvodných troch dueloch remizovala, následne prekvapila triumfom nad San Sebastianom a tri body si odniesla aj z prechodného domova Dynama. "Zdolali sme silné mužstvo. Náš zámer bol narušiť ich štruktúry vysokým postavením a napádaním. Majú veľmi dobré kombinačné mužstvo a práve ich kombináciám sme chceli zamedziť. Z toho sme chceli prechádzať do protiútokov a myslím, že sa nám to v prvom polčase darilo dobre. V druhom sme boli efektívni," povedal pre klubový web tréner Miroslav Koubek.Podiel na triumfe mal aj Erik Jirka, ktorý prihral na úvodný gól Matěja Vydru. Slovenský útočník mal pritom sám dve dobré šance na otvorenie skóre. V 26. minúte zoči-voči brankárovi zaváhal a loptu poslal priamo naňho a ihneď po zmene strán jeho strelu z uhla volejom opäť vyrazil Georgij Buščan. Následný zásah domácich zrušil ofsajd a platný prišiel až v 55. minúte. Jirka priťukol hlavou loptu Vydrovi, ten sa otočil okolo obrancu a rozvlnil sieť. V 90. minúte zvýšil na 2:0 Pavel Šulc. Krátko na to zapadol za brankára Plzne center Vladislava Kabajeva, ktorý už len skorigoval na 1:2."Neuznaný gól Dynama nám trochu otvoril oči, že musíme pridať. Ešteže ho neuznali, pretože súper by to asi zatvoril a bolo by ťažké hrať do plných," uviedol pre idnes.cz Vydra. Plzeň má po piatich kolách deväť bodov a figuruje na 13. mieste. Dynamo je stále bez bodu a strelilo vôbec prvý gól. "Dôležité je, že sme vyhrali, takže som spokojný. Pomohol som k tomu strelecky, čo je pre útočníka vždy dobrá vec. Pred štartom EL sa hovorilo, že desať bodov by malo stačiť na postup," dodal Vydra.Kým Plzni chýba k tejto teoretickej hranici už len jeden, Slavii až šesť bodov a do konca ligovej časti odohrá už len tri zápasy. Doma privíta Anderlecht a Malmö a predstaví sa na pôde PAOK-u Solún. Proti Fenerbahce mala výborný vstup a už v 7. minúte sa radovala z vedenia. Lukáš Provod sa uvoľnil na ľavej strane a Tomáš Chorý zasunul ideálny center do siete. Ďalšie dve veľké šance mal David Douděra, no dvakrát hlavičkoval tesne vedľa. Do tretice neuspel hlavou ani Chorý a následne udreli hostia, keď si Edin Džeko potiahol loptu na stred šestnástky a predviedol svoje strelecké schopnosti. Druhý gól Slavie tesne pred prestávkou zrušil VAR a päť minút pred koncom rozhodol Youssef En-Nesyri. Za Slaviu nastúpil v 72. minúte slovenský krídelník Ivan Schranz."Zošívaní" doplatili na nepremenené šance, súpera totiž prestrieľali 23:5. "Veľmi to bolí. Chceli sme doma vyhrať a mali sme na to dosť šancí. Hrali sme dobre, no futbal je už taký," povzdychol si Douděra. Slavia tak nezopakovala výsledky spred dvoch rokov, keď v šestnásťfinále Konferenčnej ligy zdolala Fenerbahce doma aj vonku zhodne 3:2 a postúpila. "Dobrý zápas so zlým koncom pre nás. odštartovali sme dobre, hrali sme dobre, ale dali sme len jeden gól," povedal tréner Jindřich Trpišovský.Jeho náprotivok, slávny Jose Mourinho, bol s výsledkom spokojný aj preto, že mal na lavičke náhradníkov len päť hráčov do poľa a ani jedného stredopoliara. "Tí na lavičke neboli, celkovo nás trápia zranenia. Veľa chalanov má úľavy v tréningu, alebo sa doň prakticky ani nezapojili a išli rovno do zápasu. Preto patrí mužstvu obrovské uznanie. V prvom polčase bola Slavia lepšia. Pred druhým sme urobili menšie úpravy, chalani si už dokázali vytvoriť šance. Za druhý polčas sme si zaslúžili vyhrať," citoval ho sport.cz.