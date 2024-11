Poľská tenistka Iga Swiateková akceptovala mesačný trest za dopingový prehrešok

Poľská tenistka Iga Swiateková akceptoval mesačný trest za porušenie dopingových pravidiel. Päťnásobná grandslamová šampiónka mala v auguste pozitívny test na zakázaný trimetazidín, ktorý sa používa na liečbu angíny pectoris. Vo štvrtok o tom informovala Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA).





Druhá hráčka svetového rebríčka neprešla mimosúťažným testom v auguste, no ITIA akceptovala jej vysvetlenie, že pozitívny výsledok bol neúmyselný a spôsobila ho kontaminácia lieku bez predpisu - melatonínu, ktorý Swiateková užívala pre problémy s pásmovou chorobou a spánkom. Agentúra uviedla, že miera zavinenia poľskej tenistky bola "na najnižšom stupni škály bez významnej chyby alebo nedbanlivosti."Swiateková v stredu oficiálne priznala porušenie antidopingových pravidiel a následne akceptovala mesačný trest. Provizórnu suspendáciu si odpykala už 22. septembra až 4. októbra, keď vynechala tri turnaje ázijskej šnúry v Soule, Pekingu a Wu-chane."Konečne môžem a tak sa s vami chcem okamžite podeliť o niečo, čo bolo najhorším zážitkom v mojom živote," uviedla Swiateková na sociálnych sieťach. "Uplynulých dva a pol mesiaca ma podrobili prísnemu vyšetrovaniu ITIA, ktoré potvrdilo moju nevinu. Jediný pozitívny dopingový test v mojej kariére, ktorý ukázal nesmierne nízku hladinu zakázanej látky, o ktorej som nikdy predtým nepočula, spochybnil všetko, na čom som celý život tak tvrdo pracovala. Ja i môj tím sme sa museli vyrovnať s obrovským stresom a úzkosťou. Teraz je už všetko starostlivo vysvetlené a s čistým štítom sa môžem vrátiť k tomu, čo milujem najviac," povedala dvadsaťtriročná tenistka.Swiateková príde aj o prémie zo Cincinnati Open, turnaja priamo po teste, na ktorom prehrala vo finále so svetovou jednotkou Arinou Sobolenkovou z Bieloruska. "Viem, že budem silnejšia ako kedykoľvek predtým. Uľavilo sa mi, že je koniec. Chcem k vám byť úprimná, aj keď viem, že som nespravila nič zlé. Z úcty k fanúšikom a verejnosti zdieľam všetky podrobnosti tohto najdlhšieho a najťažšieho súboja v mojej kariére. Najväčšou nádejou je, že zostanete so mnou," dodala.ITIA uviedla, že Swiatekovej pozitívny test nezverejnila v súlade s predpismi, pretože sa v stanovenom čase úspešne odvolala proti dočasnému pozastaveniu činnosti. "Po tom, čo sa zistil zdroj trimetazidínu, sa ukázalo, že ide o veľmi nezvyčajný prípad kontaminovaného produktu, ktorý sa v Poľsku predáva ako regulovaný liek," povedala generálna riaditeľka ITIA Karen Moorhousová. Vedenie WTA uviedlo, že "plne podporuje Igu v tomto ťažkom období".V nedávnom období je to už druhý dopingový prípad vo vrcholnom tenise. V marci tohto roka neprešiel dvoma testami na prítomnosť steroidov líder svetového rebríčka Jannik Sinner, no v auguste ho zbavili obvinení. Stalo sa tak tesne pred US Open, kde získal druhý grandslamový titul v sezóne. Jeho prípad rieši ešte Svetová antidopingová agentúra (WADA).Trimetazidín je liek používaný na liečbu ochorení srdca, ktorý je však pre športovcov zakázaný, pretože môže zvýšiť vytrvalosť. Rovnakú látku našli aj u 23 čínskych plavcov, ktorí boli zapletení do dopingového škandálu na hrách v Tokiu, no očistili ich od dopingových previnení a neudelili im žiadne tresty.