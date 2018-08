EURÓPSKA LIGA: Slovan hodlá odčiniť prehru, Trenčín potvrdiť triumf

Na snímke tréner Martin Ševela (Slovan). Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Odvety 2. predkola EL 2018/2019, štvrtok 2. augusta:



17.30 AS Trenčín - Górnik Zabrze /prvý zápas: 1:0, rozhoduje: Ola Hobber Nilsen (Nór.), štadión Myjava/



18.00 Dinamo Minsk - DAC Dunajská Streda /3:1, Antti Munukka (Fín.)/



19.30 Slovan Bratislava - FC Balzan /1:2, Alexandre Boucaut (Belg.)/





17.00 Alaškert Martuni - Sutjeska Nikšič /1:0/



17. KF Laçi - Molde FK /0:3/



17.30 AEK Larnaca - Dundalk FC /0:0/



18.00 FC Valetta - HŠK Zrinjski Mostar /1:1/



18.00 Flora Tallinn - APOEL Nikózia /0:5/



18.00 FK Trakai - Partizan Belehrad /0:1/



18.00 Slavia Sofia - Hajduk Split /0:1/



18.30 BK Häcken - RB Lipsko /0:4/



18.30 Lilleström SK - ASK Linz /0:4/



19.00 FC Lincoln - The New Saints /1:2/



19.00 FC Vaduz - Žalgiris Vilnius /0:1/



19.00 AIK Štokholm - FC Nordsjaelland /0:1/



19.00 Admira Wacker Mödling - CSKA Sofia /0:3/



19.00 Sparta Praha - Spartak Subotica /0:2/



19.00 Progres Niederkorn - Honvéd Budapešť /0:1/



19.00 Apollon Limassol - Željezničar Sarajevo /2:1/



19.00 FK Mariupol - Djurgardens IF /1:1/



19.15 Atromitos Atény - Dinamo Brest /3:4/



20.00 Víkingur Göta - Torpedo Kutaisi /0:3/



20.00 Radnički Niš - Maccabi Tel Aviv /0:2/



20.00 FC Kodaň - Stjarnan FC /2:0/



20.00 Besiktas Istanbul - B36 Tórshavn /2:0/



20.00 Vitesse Arnheim - Viitorul Constanta /2:2/



20.00 Asteras Tripolis - Hibernian Edinburgh /2:3/



20.15 FK Sarajevo - Atalanta Bergamo /2:2/



20.15 NK Maribor - Šichura Sašchere /0:0/



20.30 Steaua Bukurešť - Rudar Velenje /2:0/



20.30 NK Domžale - FK Ufa /0:0/



20.45 FC Drita - F91 Dudelange /1:2/



20.45 SP La Fiorita - FK Spartaks Jürmala /0:6/



20.45 AZ Alkmaar - Kajrat Almaty /0:2/



20.45 FC Burnley - FC Aberdeen /1:1/



20.45 Glasgow Rangers - NK Osijek /1:0/



20.45 Girondins Bordeaux - FK Ventspils /1:0/



20.45 Sarpsborg 08 FF - FC St. Gallen /1:2/



20.45 Lech Poznaň - Šachtor Soligorsk /1:1/



21.00 Crusaders Belfast - Olimpija Ľubľana /1:5/



21.00 Rio Ave Vila de Conde - Jagiellonia Bialystok /0:1/



21.00 Újpest Budapešť - FC Sevilla /0:4/



21.15 FH Hafnarfjördur - Hapoel Haifa /1:1/



22.00 Valur Reykjavík - FC Santa Coloma /0:1/

Bratislava 1. augusta (TASR) - V dvoch odlišných situáciách idú dva slovenské futbalové kluby Slovan Bratislava a AS Trenčín do štvrtkových domácich odviet 2. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019.budú na Pasienkoch musieť vymazať manko po prehre 1:2 na pôde maltského FC Balzan, Trenčania si z ihriska poľského Górniku Zabrze priniesli cennú výhru 1:0 a v Myjave ju chcú potvrdiť.Slovan, ktorý v úvodnom predkole vyradil moldavský Milsami Orhei po výhrach 4:2 vonku a 5:0 doma sa na Malťanov naladil domácou ligovou výhrou 3:0 nad Podbrezovou. Pred týždňom proti Balzanu zverenci trénera Martina Ševelu nehrali dobre, hoci mali viac z hry, boli neefektívni. Prehrávali 0:2, ale dokázali streliť dôležitý gól na ihrisku súpera vďaka Vukanovi Savičevičovi. Teraz majú na európskej scéne jediný cieľ, rehabilitovať sa po zlom výkone na Malte a postúpiť do 3. predkola. Tam by ich čakal Rapid Viedeň.citoval oficiálny web Slovana jeho kapitána Vasila Božikova.Proti Železiarňam sa gólovo opäť presadil slovinský útočník Andraž Šporar, ktorý od začiatku sezóny vrátane pohárových zápasov strelil šesť gólov. V nedeľu siahal na hetrik, ale Ševela celý útočný trojzáprah Šporar - Moha - Čavrič stiahol z hry predčasne.vysvetlil Ševela. Striedanie sa Šporarovi veľmi nepáčilo, slovinský útočník bol namlsaný na hetrik.povedal Ševela.O triumfe Trenčína v prvom súboji v Poľsku rozhodol gól Philipa Azanga v 39. minúte. AS ale ligová generálka na odvetu s Górnikom nevyšla podľa predstáv. V prechodnom domove v Myjave prehral s Ružomberkom 1:4, duel ovplyvnili dve červené kartyPo stretnutí sa riešili emotívne slová holandského trénera AS Ricarda Moniza na adresu hlavného rozhodcu. Vedenie klubu v oficiálnom vyhlásení prebralo za výroky kouča zodpovednosť, prioritou pre tím je ale už odveta.uviedol klub na oficiálnom webe.AS v prvom kole prešiel cez čiernohorskú Budučnost Podgorica, v prvom zápase na jej pôde vyhral 2:0, v Myjave remizoval 1:1. V prípade vyradenia Górniku Zabrze sa AS v 3. predkole stretne s holandským Feyenoordom Rotterdam.uvedomuje si Moniz.citoval web klubu anglického obrancu Jamesa Lawrencea.