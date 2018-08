LIGA MAJSTROV: Trnava vyradila ďalšieho favorita

Na snímke vpravo hráč Spartaka Erik Grendel a hráč Legie Iňaki Astiz v odvete 2. predkola futbalovej Ligy majstrov FC Spartak Trnava - Legia Varšava v Trnave 31. júla 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Trnava 1. augusta (TASR) - Po vyradení HŠK Zrinjski Mostar sa futbalisti Spartaka Trnava postarali v 2. predkole Ligy majstrov o pokorenie ďalšieho nasadeného súpera. Cez poľského šampióna Legiu Varšava prešli najmä vďaka víťazstvu 2:0 u súpera, keďže domáca odveta im nevyšla podľa predstáv a prehrali 0:1. Napriek tomuto výsledku sa v Trnave v utorok večer veľkolepo oslavovalo.vravel český stredopoliar Jakub Rada. Spartaku malo pomôcť vylúčenie Marka Vešoviča v 37. minúte, opak bol však pravdou, keďže po zmene strán domáci upustili od aktívnej hry a stiahli sa do obrannej ulity. Legia to využila v 63. minúte na strelenie gólu a mala dostatok šancí aj na druhý. V úplnom závere mohol poslať duel do predĺženia Carlitos, ale netrafil bránu, to už hrali hostia aj bez druhého vylúčeného hráča Domagoja Antoliča.priznal Rada, ktorý je v Trnave na hosťovaní z FK Mladá Boleslav.V 3. predkole (7./8. augusta, odvety 14. augusta) sa slovenský šampión stretne s úspešnejším zo srbsko-litovskej konfrontácie medzi Crvenou Zvezdou Belehrad a Suduvou Marijampole (prvý zápas 3:0). Prvý zápas odohrá vonku, v odvete bude mať výhodu domáceho prostredia. Ešte predtým sa v pondelok 6. augusta v Nyone uskutoční žreb play off LM a Európskej ligy, ktorú má Spartak v jednom alebo v druhom prípade istú.poznamenal Erik Grendel.Z trénera Radoslava Látala bola po zápase cítiť úľava, sám si totiž uvedomoval nedostatky v hre jeho tímu.Nahustený program a dvojzápasový týždňový mikrocyklus si vyžadujú posilnenie kádra. Na ceste do Trnavy je Marek Bakoš, 35-ročný útočník Viktorie Plzeň a bývalý slovenský reprezentant.povedal Látal.