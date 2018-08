EURÓPSKA LIGA: Trenčín sa už teší na Feyenoord

Tréner AS Trenčín Holanďan Ricardo Moniz (uprostred) vedie tréning svojho tímu, archívna snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 3. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín sa po postupe cez Górnik Zabrze v 2. predkole Európskej Ligy 2018/2019 môžu tešiť na holandský Feynoord Rotterdam. Poľská prekážka sa nezdolávala ľahko, ale postup zverencov trénera Ricarda Moniza je napokon úplne zaslúžený.Trenčania chceli dať v odvete na štadióne v Myjave gól ako prví, čo sa im podarilo už v 10. minúte. Aj keď s prispením súpera, ktorý si strelil vlastenca.povedal po zápase brankár Igor Šemrinec.V určitých fázach zápasu sa zdalo, že postup AS sa rodí ľahko, hráči najmä v závere predvádzali kúsky s nádychom exhibície, všetko vyšperkoval lahodný gól Hamzu Čatakoviča v 90. minúte.potvrdil Šemrinec, ktorý výkon mužstva vyhodnotil ako najlepší v sezóne:Jediný problém pre Trenčanov nastal v 61. minúte, keď Daniel Smuga znížil náskok AS na 1:3. Stalo sa tak iba pár sekúnd po treťom góle Philipa Azanga. Brankár Šemrinec však zostal pokojný.V treťom predkole sa môžu hráči i fanúšikovia tešiť na holandský Feyenoord. Teda na súpera pre Trenčín veľmi špecifického.dodal Šemrinec. Postup AS sa v krajine jeho najbližšieho súpera v EL očakával, aj preto sa do Myjavy vypravilo niekoľko novinárov z Holandska. Tréner Moniz im hneď po zápase odpovedal na otázky.