EURÓPSKA LIGA: V Slovane po postupe cez Balzan zavládla spokojnosť

Na snímke vľavo hráč Slovana Filip Hološko a vpravo hráč Balzana Alfred Effiong v súboji o loptu v odvete 2. predkola kvalifikácie Európskej ligy UEFA ŠK Slovan Bratislava - Balzan FC 2. augusta 2018 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 3. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava odvrátili v Európskej lige UEFA 2018/2019 blamáž a postúpili do 3. predkola. Vo štvrtok na Pasienkoch v odvete 2. predkola zdolali maltský FC Balzan 3:1 a zmazali tak manko po prehre 1:2 z ihriska súpera.sa v boji o play off stretnú s rakúskym Rapidom Viedeň, v prvom stretnutí nastúpia doma vo štvrtok 9. augusta (21.05 h.), odveta vo Viedni je na programe vo štvrtok 16. augusta (20.30).Slovan potvrdil pozíciu favorita najmä v prvom polčase, v ňom Malťanov zavrel na ich polovici, no využil z množstva šancí len jednu po zásahu chorvátskeho útočníka Aleksandara Čavriča. V druhom dejstve už stratil veľkú suverenitu a dosť hazardoval, navyše Čavrič nepremenil penaltu. Dva pekné góly slovinského útočníka Andraža Šporara zo 70. a 71. minúty mohli domácich upokojiť, no tí sa zo stavom 3:0 akoby príliš uspokojili a inkasovali po priamom kope Brazílčana Cadua. V závere hral Balzan vabank, Slovan odolal a Moha v posledných sekundách ešte nevyužil obrovskú šancu na 4:1.povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Slovana. Martin Ševela si uvedomuje, že si jeho mužstvo zbytočne skomplikovalo situáciu:povedal v mixzóne brankár Michal Šulla.Rekordný slovenský majster v 1. predkole vyradil moldavský Orhei po výhrach vonku 4:2 a doma 5:0, teraz má tak istotu najmenej ďalších dvoch zápasov v EL.