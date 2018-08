EURÓPSKA LIGA: Trnava bude vo štvrtom koši

Na snímke radosť trénera Trnavy Radoslava Látala po remíze a postupe po skončení odvetného zápasu play off Európskej ligy FC Spartak Trnava - NK Olimpija Ľubľana v Trnave 30. augusta 2018. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monaco 31. augusta (TASR) - Slovenský futbalový majster Spartak Trnava bude pri piatkovom žrebe skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019 v Monacu (13.00 h) vo štvrtom výkonnostnom koši. Zverenci trénera Radoslava Látala sa môžu v skupine stretnúť s Arsenalom či s Chelsea. Oba londýnske kluby budú v hoteli Grimaldi Forum v prvom koši spoločne so Zenitom Petrohrad, Bayerom Leverkusen, Dynamom Kyjev, RedBullom Salzburg, Olympiakosom Pireus, Villarrealom, Anderlechtom Brusel a Laziom Rím.V druhom koši sa ocitnú Sporting Lisabon, Ludogorec Razgrad, FC Kodaň, Olympique Marseille, Celtic Glasgow, PAOK Solún, AC Miláno, Genk, Fenerbahce Istanbul, Krasnodar, Astana a Rapid Viedeň. V treťom koši figurujú Betis Sevilla, BATE Borisov, Agdam Karabach, Dinamo Záhreb, RB Lipsko, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moskva, Standard Liege, FC Zürich, Girondins Bordeaux a Stade Rennes. Do štvrtého koša okrem Trnavy zaradili kluby Apollon Limassol, Rosenborg Trondheim, Vorskla Poltava, Slavia Praha, Akhisar Belediyespor, FK Jablonec, AEK Larnaka, MOL Vidi FC. Glasgow Rangers, Dudelange a Sarpsborg. Štyridsaťosem účastníkov rozdelia do 12 štvorčlenných skupín, najlepší dvaja z každej skupiny postúpia do jarného 32-finále. V tej istej skupine nemôžu na seba naraziť zástupcovia Ruska a Ukrajiny.