US OPEN: Kužmová s Rybárikovou postúpili do 2. kola štvorhry

Ženy - štvorhra - 1. kolo:



Viktória KUŽMOVÁ, Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) - Olga Savčuková, Jelina Svitolinová (Ukr.) 6:2, 7:5

New York 31. augusta (TASR) - Slovenské tenistky Viktória Kužmová s Magdalénou Rybárikovou sa prebojovali do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. V 1. kole vyradili ukrajinský pár Olga Savčuková, Jelina Svitolinová 6:2, 7:5.