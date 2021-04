Európska liga UEFA: Slavia v Londýne bez Kúdelu a Deliho, Hromadovi sa môže splniť sen

Futbalisti Slavie Praha so slovenským stredopoliarom Jakubom Hromadom chcú v Európskej Lige UEFA prekvapiť ďalšieho súpera z Britských ostrovov. Vo štvrtkovom úvodnom štvrťfinále na pôde Arsenalu Londýn však budú "zošívaným" chýbať kľúčoví stopéri Ondřej Kúdela a Simon Deli.



Kúdela sa zranil v kvalifikačnom zápase Česka vo Walese. Navyše dostal jednozápasovú stopku od etickej komisie UEFA za incident s Glenom Kamarom v marcovom odvetnom osemfinálovom stretnutí s Glasgowom Rangers. Hráč škótskeho tímu obvinil Kúdelu z rasizmu. Spor po zápase vyústil do fyzickej konfrontácie, keď mal Kamara napadnúť českého zadáka, Kúdela priznal, že súpera počastoval vulgarizmom, no odmieta rasistický podtext, za ten mu hrozí zákaz činnosť minimálne na desať zápasov.



Deli necestoval do Londýna, pretože neprešiel povinnými testami na koronavírus. "Je to pre nás veľké oslabenie. Kudy je pilier, ktorý má fantastickú formu. U Simona sa po návrate z reprezentačného zrazu potvrdilo ochorenie Covid-19. Verím však, že naše mužstvo má takú kvalitu, že dokáže Kúdelu a Deliho nahradiť a na zápas s Arsenalom sa dobre pripraviť," uviedol pre oficiálnu webovú stránku Slavie asistent trenéra Zdeněk Houštecký.



Hromadovi sa v prípade, že sa na Emirates Stadium dostane na ihrisko, splní sen. "Odmalička som fanúšik Arsenalu a teraz mám šancu zahrať si na štadióne môjho obľúbeného klubu. Je fantastické, že sme sa so Slaviou dostali v Európskej lige tak ďaleko," citoval portál uefa.com slová Hromadu, ktorý si kvalitnými výkonmi v Slavii vypýtal pozvánku do slovenskej reprezentácie. Vo víťaznom kvalifikačnom dueli proti Rusku v Trnave (2:1) nastúpil v základnej jedenástke.



Kouč Arsenalu Mikel Arteta varuje pred silou českého šampióna, ktorý v šestnásťfinále vyradil ďalšieho zástupcu Premier League Leicester City. "Slavia má kompaktné, veľmi dobre organizované mužstvo a aj na ihriskách súperov vie byť veľmi nebezpečná. Ak chceme uspieť, musíme podať diametrálne odlišný výkon ako v sobotu pri domácej prehre 0:3 s Liverpoolom. Bol som v šoku z toho, ako sme hrali a chcel by som sa ospravedlniť fanúšikom."



Španielsky tím CF Granada privíta Manchester United a v prípade postupu medzi elitné kvarteto môže dosiahnuť historický úspech. "Granada urobila obrovský progres, z druhej španielskej ligy to dotiahla až do štvrťfinále EL. Vyradila SSC Neapol a v osemfinále aj môj bývalý klub Molde, čo svedčí o jej kvalitách," zdôraznil kouč United Ole Gunnar Solskjaer.



Ajax Amsterdam hostí AS Rím, holandský tím ťahá v EL desaťzápasovú víťaznú domácu sériu. Dinamo Záhreb, ktoré v osemfinále vďaka hetriku Mislava Oršiča vyradilo favorizovaný Tottenham Hotspur, sa stretne so španielskym Villarrealom. "Po postupe cez Tottenham nám narástli krídla a snívame o semifinále

Prvé zápasy štvrťfinále Európskej ligy UEFA, ŠTVRTOK 8. apríla, 21.00 h:





Arsenal Londýn - Slavia Praha /rozhoduje: Andreas Ekberg (Švéd.)/

CF Granada - Manchester United /Artur Dias (Portug.)/

Ajax Amsterdam - AS Rím /Sergej Karasev (Rus.)/

Dinamo Záhreb - FC Villarreal /Daniel Siebert (Nem.)/