Volejbalisti Rieker UJS Komárno vybojovali svoj premiérový majstrovský titul v extralige. Vo štvrtom stretnutí finále play off zdolali v stredu doma TJ Spartak Myjava za 73 minút jednoznačne 3:0 a v sérii triumfovali 3:1 na zápasy.



Ziskom titulu dosiahli zverenci trénera Robina Pěluchu najväčší úspech v klubovej histórii, doteraz nimi boli extraligové striebro a triumf v Slovenskom pohári z roku 2015. Matej Kubš a Peter Kašper z víťazného tímu majú v kariére na konte už sedem titulov v slovenskej extralige.



Myjavčania sa vo svojej 16. sezóne v najvyššej súťaži prvýkrát prebojovali do finále. K trom bronzom z rokov 2000, 2001 a 2014 teraz tím kouča Martina Pipu pridal striebro.



Prvý set vyhrali domáci za 25 minút, keď si od stavu 14:14 pripísali štyri lopty za sebou a získali rozhodujúci náskok. V druhom Myjava otočila z 3:7 na 8:7, neskôr viedla aj 18:15, ale koncovka už patrila Komárnu. Domáci potom v treťom dejstve odskočili súperovi na 14:7 a zápas suverénne doviedli do víťazného konca.



Robin Pělucha, tréner Komárna: "Dobre sme začali a súpera sme zatlačili servisom. Dôležité bolo, že sme ubránili ich najlepších hráčov Konca a Watzku. Zlom nastal v druhom sete, keď sme v strednej časti prehrávali, ale dobrou a trpezlivou hrou sme skóre otočili. V treťom sete sme už boli rozbehnutí a súpera sme k ničomu nepustili. Z prvého titulu ako tréner mám veľkú radosť, ďakujem mojim hráčom a vedeniu klubu za celú sezónu, Komárno si tento titul zaslúžilo. Gratulujem aj Myjavčanom, boli naozaj výborným súperom vo finále."



Martin Pipa, tréner Myjavy: "Komárno zaslúžene vyhralo a získalo titul, k čomu im gratulujem. My sme veľmi chceli a robili sme z mladíckej nerozvážnosti veľa chýb. Bola to prvá finálová účasť v histórii nášho klubu a hoci je sklamanie teraz veľké, musíme ostať nohami na zemi a tvrdo pracovať ďalej. Bola to naša najlepšia sezóna, keby mi niekto pred jej začiatkom povedal, že vo finále bude Komárno a Myjava, tak by som tomu neveril. Som rád, že je na čom pracovať, postavili sme dobré základy do budúcna. Sezóna sa pre nás ešte nekončí, na budúci týždeň nás čaká Slovenský pohár a ideme sa na to pripraviť."



František Ogurčák, kapitán Komárna: "Aj keď sme prehrávali, cítil som, že zápas máme pod kontrolou a bol som presvedčený, že dnes vyhráme. Hrali sme dobre, eliminovali sme najsilnejšie zbrane súpera a v zlomových momentoch rozhodla naša skúsenosť. Som rád, že sme pre Komárno vybojovali titul, za veľkú snahu a prácu si to tento klub zaslúži. Obrovský pokrok spravili aj Myjavčania, zaslúžene postúpili do finále a z roka na rok sa zlepšujú."

Štvrtý zápas finále play off extraligy volejbalistov:



Rieker UJS Komárno - TJ Spartak Myjava 3:0 (19, 21, 12)



73 minút, rozhodovali: Schimpl, Moravčík



Konečný stav série 3:1, Komárno získalo titul



Komárno: Ogurčák 12, Tarabus 7, Mlynarčík 19, Kubš 10, Mačuha 7, Kasperkevič 1, libero Turis (Százvai 0, Jalovecký 0)



Myjava: Watzka 3, Ludha 8, Barták 2, Pokopec 10, M. Zeman 6, Konc 11, liberá Ochodnický a S. Paňko (Šíma 1, Valo 0, Viskup 0, Š. Rzyman 0, O. Zeman 1)

Prehľad majstrov Slovenska medzi mužmi podľa počtu titulov:



11 - VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011)



4 - Humenné (2008, 2010, 2012, 2014)



3 - Púchov (2000, 2002, 2003)



2 - Prešov (2005, 2015), Nitra (2016, 2017), Prievidza (2018, 2019)



1 - Dubová (2001), Nové Mesto nad Váhom (2007), Volley Team Bratislava (2013), Komárno (2021)



(v roku 2020 titul neudelili, sezónu predčasne ukončili pre pandémiu koronavírusu)