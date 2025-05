Európska liga UEFA: Tottenhamu Hotspur s prvou trofejou po 17 rokoch, Son: Splnil sa mi sen

Futbalisti Tottenhamu Hotspur sa dočkali vytúženej trofeje. Po stredajšom triumfe vo finále Európskej ligy UEFA nad Manchestrom United (1:0) ich k nej doviedol tréner Ange Postecoglou a hoci si mierne napravil renomé po katastrofálnej domácej sezóne, v tej nasledujúcej nemusí mať miesto na lavičke tímu vôbec isté. Stolička sa trasie aj pod jeho náprotivkom Rubenom Amorimom.





Obom tímom šlo vo finále najmä o záchranu nevydareného ročníka v anglickej Premier League, v ktorej figurujú nad pásmom zostupu. Tottenham čakal na trofej dlhých 17 rokov, v Európe sa naposledy presadil pred 41 rokmi. „Stále sa to všetko snažím vstrebať. Viem, čo to znamená pre tento futbalový klub. Bohužiaľ, čím dlhšie to trvá, tým ťažšie je niekedy prelomiť cyklus. Cítil som nervozitu z každého človeka v klube, pretože sa v tejto situácii už raz ocitli. Kým sa nezbavíte toho bremena, nikdy nepochopíte, aké to je,“ povedal Postecoglou pre TNT Sports.Tottenham si napriek 17. priečke v domácej súťaži zahrá v ligovej fáze Ligy majstrov a dostane finančnú injekciu v odhadovanej hodnote 100 miliónov libier. Austrálsky kouč pôsobí v Londýne od júla 2023 a splnil to, čo sľúbil – vo svojej druhej sezóne do tímu priniesol trofej. Britské médiá však ešte pred finálovým súbojom informovali, že vedenie klubu zaňho hľadá náhradu. „Neviedol som žiadne diskusie s predstavenstvom, nikto so mnou o ničom nehovoril. Idem späť do hotelovej izby, stretnem sa s rodinou a priateľmi, otvorím si fľašu dobrej škótskej, dám si pár pohárikov a pripravím sa na obrovské piatkové oslavy,“ avizoval Postecoglou.Londýnčania naposledy získali trofej v roku 2008, keď triumfovali v anglickom Ligovom pohári. Blízko „ušatej“ boli v sezóne 2018/19, vo finále Ligy majstrov vtedy podľahli Liverpoolu 0:2. Z terajších hráčov si na to pamätá najmä kapitán tímu Son Heung-min. „Cítil som tlak. Tak veľmi som po tom túžil, posledných sedem dní som o tomto zápase sníval každý jeden deň. Konečne sa to udialo a teraz môžem pokojne spať,“ radoval sa Kórejčan. Spoločne s Harrym Kaneom tvorili dlhé roky skvelé útočné duo, no napokon sa zo svojej prvej tímovej trofeje tešil každý sám, keďže anglický kanonier oslavoval bundesligový triumf s Bayernom Mníchov. „Povedzme, že som legenda. Prečo nie? Aspoň dnes. Za 17 rokov sa to nikomu nepodarilo a dnes je ten deň. Užívajme si to a oslavujme. Je to úžasný pocit. Dnes je deň, keď sa mi splnil sen. Som najšťastnejší človek na svete,“ pokračoval Son.Víťazný gól vsietil Brennan Johnson v 42. minúte. Toho našiel center Papeho Matara Sarra a po nešťastnom odraze od brániaceho Lukea Shawa loptu dokázal doťuknúť za bránkovú čiaru. „Som neskutočne šťastný. O toto ide. Tento klub nezískal trofej 17 rokov a znamená to veľmi veľa. Odkedy som sem prišiel, stále počúvam, že Tottenham je dobrý tím, ale nikdy to nedotiahne do konca a teraz sme to dokázali,“ konštatoval waleský krídelník podľa portálu uefa.com. Niekoľkým jeho spoluhráčom vrátane Sona sa pri slávnostnom ceremoniáli neušla medaila. UEFA neskôr vysvetlila, že kluby vopred informovala o obmedzenom počte 30 medailí a Tottenham na odovzdávanie poslal príliš veľa členov. Ďalších 20 klubu odovzdala neskôr.Manchester mal v zápase územnú (73-percentné držanie lopty) aj streleckú (16:3) prevahu, hráčom však chýbala efektivita a aj trochu šťastia. Azda najväčšiu tutovku mal v 68. minúte Rasmus Höjlund, jeho hlavičku vykopol na bránkovej čiare až obranca Micky van de Ven po kikse brankára Guglielma Vicaria. V nadstavenom čase druhého polčasu duel takmer poslal do predĺženia Shaw. „Nepodali sme perfektný výkon, ale boli sme lepší ako súper. V druhom polčase sme vyskúšali všetko. Boli dni, keď som povedal, že sme boli naozaj slabí, ale myslím si, že dnes to tak nebolo,“ uviedol po dueli Amorim. „Oni skórovali, my nie. Vytvorili sme si šance, ale nepodarilo sa nám dať gól. Myslím, že sme veľmi dobre bránili, ale vo futbale je najhlavnejšie dávať góly,“ dodal kapitán Bruno Fernandes.„Červení diabli“ v tejto sezóne s Tottenhamom prehrali všetky štyri súboje. Pred záverečným 38. kolom Premier League pred ním majú na 16. pozícii jednobodový náskok a v pohárovej Európe budú chýbať len druhýkrát za posledných 35 rokov. Portugalský kormidelník, ktorý v novembri nahradil Holanďana Erika ten Haga, povedal, že ak s ním bude chcieť klub ukončiť spoluprácu, odíde z neho bez nároku na odstupné: „Ak predstavenstvo a fanúšikovia budú mať pocit, že nie som ten správny, na druhý deň odídem bez akejkoľvek diskusie o odstupnom. Ale neodstúpim. Som si naozaj istý svojou prácou. A ako môžete vidieť, na spôsobe, akým robím veci, nezmením nič.“Podľa Shawa problémom nie je tréner. „Myslím si, že určite ja a všetci ostatní si musíme položiť otázku, či sme dosť dobrí na to, aby sme tu boli. Pretože tento klub, táto sezóna, to nie je prijateľné. Myslím si, že je veľa vecí, ktoré treba zmeniť a preto je Ruben stopercentne ten správny človek. Vie, čo treba zmeniť a deň čo deň vidí všetko v klube, nielen na ihrisku, ale aj mimo neho,“ povedal anglický obranca. „Pre klub, ako je náš, je ťažké nebyť v Lige majstrov, ale musíme využiť aj druhú stranu. Ak budeme mať viac času, budeme viac premýšľať a pracovať počas týždňa na tom, aby sme boli v Premier League lepší. To bude náš stred záujmu,“ uzavrel Amorim.