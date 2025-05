V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na blížiace sa domáce ME do 21 rokov nechýbajú ťahúni ako Tomáš Suslov, Nino Marcelli či Leo Sauer. Tréner „dvadsaťjednotky“ Jaroslav Kentoš predstavil nomináciu na stredajšej tlačovej konferencii v sídle SFZ. Samotný šampionát sa začne 11. júna a domáci budú v základnej skupine so Španielskom, Talianskom a Rumunskom.





Nominácia SR na tréningový kemp pred ME do 21 rokov:

Slováci sú na turnaji prvýkrát po ôsmich rokoch, v úlohe organizátora po štvrťstoročí. Naposledy obsadili 5. miesto, maximom z roku 2000 je štvrtá priečka, ktorá zabezpečila historicky jedinú účasť na olympijských hrách. Tohtoročný turnaj otvoria zápasom proti Španielsku v Bratislave (11. júna), s Talianmi si zmerajú sily o tri dni neskôr v Trnave a skupinovú fázu zakončia na Tehelnom poli proti Rumunsku (17. júna). Z každej zo štyroch skupín postúpia do štvrťfinále po dva tímy, vyraďovacia fáza sa začne 21. júna. Turnaj vyvrcholí na Národnom futbalovom štadióne 27. júna a celkovo bude dejiskom osem miest. Vstupenky na atraktívne zápasy skupinovej fázy vrátane tých slovenských boli síce už vypredané, no v záverečnom prerozdelení sa ešte uvoľnili lístky na stretnutia domáceho tímu.Kentoš dodal, že napriek nominácii je otázna účasť Suslova. Jeho Hellas Verona sa sústredí na boj o záchranu v Serii A a vyjadrenie o uvoľnení z reprezentácie poskytne až po skončení sezóny. „Musím povedať, že všetky kluby v podstate čakali, ako sa vyvinie situácia ohľadom ich postavenia v lige. Viaceré totiž stále bojujú o záchranu — napríklad tím Sebastiana Kóšu alebo Tomáša Suslova vo Verone. Okrem nej sa však ostatné kluby, ako Feyenoord Rotterdam či klub Tomáša Riga (Baník Ostrava), vyjadrili pozitívne. Momentálne je to stále otvorené. Verím, že to zvládnu a Tomáš sa k nám pripojí hneď na začiatku kempu,“ vysvetlil kormidelník a dodal, že uvoľnenie Kóšu je dohodnuté: „Včera som sa s ním rozprával. Klub nám oficiálne potvrdil, že ho uvoľnia 2. júna, keďže 1. júna majú posledný zápas. Snažili sme sa však vytvoriť určitý tlak a dohodnúť sa, že ak si klub zabezpečí záchranu už túto nedeľu, mohli by ho uvoľniť skôr.“Útočníka Adriána Kaprálika zas trápilo zranenie chodidla a v Žiline nastúpil v sobotu v poslednom kole Niké ligy proti Dunajskej Strede (0:1) po prvý raz od januára. „Čo sa týka Aďa Kaprálika, ten už nastúpil v zápase, síce len na pár minút v poslednom ligovom kole, ale zdravotne je v poriadku a postupne sa dostáva do formy. Marek Ujlaky, ktorý mal problémy s členkom, je už tiež v tréningovom procese. Všetci hráči, ktorí pôjdu na kemp, budú zdravotne v poriadku a pripravení naplno trénovať," uviedol Kentoš. Trnavský stopér Ujlaky bol v akcii naposledy koncom apríla, keď Spartak prehral 1:2 na pôde Žiliny. Z tábora „šošonov“ je v nominácii aj brankárska jednotka Ľubomír Belko a druhý z bratov Sauerovcov, stredopoliar Mario. Medzi zvučnými menami sú aj obrancovia Adam Obert (Cagliari Calcio), Dominik Javorček (Holstein Kiel) či Tomáš Rigo (Baník Ostrava).Na tréningový kemp je nominovaných 25 hráčov a na samotný turnaj tak vypadnú len dvaja. „Náš zámer bol jasný. Mali sme približne trojročnú prípravu, počas ktorej mohli chalani ukázať svoje kvality. Preto sme sa chceli sústrediť hlavne na to, aby sme boli čo najlepšie pripravení na šampionát. Nešlo nám o individuálne súboje a náhodné momenty, ale o to, aby sme boli systémovo pripravení na každého súpera v základnej skupine,“ vysvetlil Kentoš. Medzi náhradníkmi figuruje aj Samuel Gidi, ghanský stredopoliar Žiliny je v procese vybavovania slovenského občianstva. „Včera sme túto záležitosť riešili s manažmentom a vedením Slovenského futbalového zväzu. Pracuje sa na tom, a preto sme ho do nominácie zahrnuli. Zatiaľ to ešte nie je úplne vybavené, ale je možné, že počas kempu v Rakúsku sa to dotiahne. Momentálne je to stále otvorené a bavíme sa o hypotetickej situácii. Akonáhle bude všetko vybavené, realizačný tím si sadne, porozprávame sa o tom a rozhodneme, či ho pozveme na kemp alebo nie,“ povedal Kentoš. Nominácie reprezentácií musia byť uzavreté do 4. júna.



Brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Tomáš Frühwald (Bohemians Praha), Adam Danko (Železiarne Podbrezová)



Obrancovia: Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Adam Gaži (MFK Skalica), Jakub Jakubko (FC Košice), Marek Ujlaky (Spartak Trnava), Adam Obert (Cagliari Calcio), Sebastian Kóša (Real Zaragoza), Filip Mielke (Podbrezová), Dominik Javorček (Holstein Kiel), Nicolas Šikula (MFK Dukla Banská Bystrica)



Stredopoliari: Sebastian Nebyla (FK Jablonec), Martin Šviderský (UD Almeria), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Dominik Hollý (FK Jablonec), Dominik Veselovský (Banská Bystrica)



Útočníci: Leo Sauer (NAC Breda), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina), Nino Marcelli (Slovan Bratislava), Roman Čerepkai (Košice), Timotej Jambor (Žilina)







Realizačný tím:



Tréner: Jaroslav Kentoš



Asistent trénera: Tibor Goljan



Asistent trénera: Mário Auxt



Tréner brankárov: Tomáš Čechovič



Kondičný tréner: Andrej Caban



Videoanalytik: Michal Slyško



Technický vedúci: Martin Hrnčír



Lekár: František Rigo



Fyzioterapeut: Jozef Štieber



Fyzioterapeut: Michal Krajník



Kustód: Michal Beseda



Kustód: Peter Paulický



Media manažér: Monika Jurigová



Media manžér: Jakub Homoľa