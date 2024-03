Európska ľudová strana podporila opätovnú kandidatúru Von der Leyenovej na predsedníčku eurokomisie

7.3.2024 (SITA.sk) - Európska ľudová strana (EPP) vo štvrtok podporila úsilie Ursuly von der Leyenovej o druhé päťročné funkčné obdobie na poste predsedníčky Európskej komisie Najväčšia strana v Európskej únii (EÚ) odobrila jej nomináciu na zjazde v rumunskej Bukurešti, čo ju postavilo do pevnej pozície favorita na najvyšší post v 27-člennom bloku.Nomináciu EPP schválila pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu , ktoré sa uskutočnia 6. až 9. júna. Očakáva sa, že EPP zostane po júnovom hlasovaní najväčšou frakciou v europarlamente.Na to, aby sa 65-ročná Von der Leyenová opäť stala predsedníčkou eurokomisie, ju budú musieť na poste schváliť lídri všetkých členských štátov Európskej únie. Takmer polovica z 27 národných lídrov EÚ sú členi EPP.