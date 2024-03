Rokovania o prímerí v Pásme Gazy sa dostali do patovej situácie, Hamas chce záväzky k trvalejšiemu prímeriu

Posvätný mesiac ramadán

Šesťtýždňové prímerie

Izrael chce zúžiť rokovania

7.3.2024 (SITA.sk) - Rokovania o prímerí v Pásme Gazy sa podľa egyptských predstaviteľov dostali do patovej situácie pre požiadavku militantného hnutia Hamas o postupný proces smerujúci k ukončeniu vojny s Izraelom.Nevylúčili však dohodu pred posvätným moslimským mesiacom ramadán, ktorý by sa mal začať v nedeľu a predstavuje akýsi neformálny termín.Hamas vo štvrtok oznámil, že jeho delegácia odišla z Káhiry a rokovania o prímerí a prepustení rukojemníkov budú pokračovať na budúci týždeň. Je teda nepravdepodobné, že sa vyjednávačom podarí dosiahnuť dohodu pred ramadánom.Hovorca hnutia povedal, že sa Izrael „odmieta zaviazať a poskytnúť záruky týkajúce sa prímeria, návratu vysídlených osôb a stiahnutia sa z oblastí svojho vpádu“. Rozhovory však podľa neho stále pokračujú a budú pokračovať aj budúci týždeň. Izrael sa k tomu bezprostredne nevyjadril.Egypt, Katar a Spojené štáty sa už týždne usilujú sprostredkovať dohodu o šesťtýždňovom prímerí a prepustení 40 rukojemníkov zadržiavaných militantmi v Gaze výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli.Egyptskí predstavitelia uviedli, že Hamas sa v prvej fáze dohodol na hlavných podmienkach takejto dohody, chce však záväzky, že to povedie k prípadnému trvalejšiemu prímeriu.Hamas tvrdí, že neprepustí všetkých zostávajúcich rukojemníkov bez úplného stiahnutia sa Izraela a tiež požaduje prepustenie veľkého počtu väzňov vrátane popredných militantov odsúdených na doživotie.Predpokladá sa, že palestínski militanti zadržiavajú približne 100 rukojemníkov a pozostatky 30 ďalších zajatých počas útoku Hamasu na Izrael 7. októbra, ktorý spustil vojnu.Izrael tieto požiadavky verejne vylúčil s tým, že má v úmysle obnoviť ofenzívu po akomkoľvek prímerí s cieľom zničiť Hamas. Egyptskí predstavitelia tvrdia, že Izrael chce zúžiť rokovania na obmedzenejšiu dohodu.Spomenutí egyptskí predstavitelia, ktorí komunikovali pod podmienkou anonymity, uviedli, že sprostredkovatelia stále tlačia na obe strany, aby zmiernili svoje pozície.