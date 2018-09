Európska sieť súdnych rád pozastavila členstvo súdnej rade Poľska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť/Varšava 18. septembra (TASR) - Európska sieť súdnych rád (ENCJ) pozastavila v pondelok členstvo poľskej Národnej súdnej rady (KRS) v tejto medzinárodnej organizácii, a to s odvolaním sa na zákony narúšajúce nezávislosť poľského súdnictva.Valné zhromaždenie ENCJ schválilo príslušný návrh na zasadnutí v rumunskej Bukurešti, na ktorom hlasovalo za 100 delegátov, šiesti boli proti a deviati sa zdržali, informoval predseda KRS Leszek Mazur tlačovú agentúru PAP.Agentúra AP pripomína, že poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) presadila za uplynulé tri roky zákony, ktoré dávajú výkonnej a legislatívnej zložke moci nové právomoci nad súdnictvom. Nedávny zákon núti mnohých sudcov Najvyššieho súdu odísť skôr do dôchodku.ENCJ vo vyhlásení zverejnenom po hlasovaní uviedla, že pozastavenie členstva poľskej súdnej rade si vynútili, a opatrenie označila za. Poukázala na to, že KRS je zakladajúcim členom tejto siete, ktorej poľskí členovia boli v jej radochOrganizácia súčasne zdôraznila, že podmienkou členstva v ENCJ je nezávislosť súdnych rád od výkonnej a legislatívnej moci. V dôsledku reforiem súdneho systému v Poľsku však ENCJ dospela k záveru, že KRS už túto požiadavku nespĺňa.Rozhodnutie o pozastavení členstva znamená, že KRS je nateraz zbavená hlasovacích práv v ENCJ a vylúčená z účasti na jej aktivitách.Správa prišla podľa AP deň pred tým, ako bude Európska komisia posudzovať, ako ďalej postupovať v právnom konaní voči Poľsku, ktoré začala z dôvodu porušenia európskej legislatívy v súvislosti s poľským zákonom o Najvyššom súde.Poľská vláda opakovane tvrdí, že justičnou reformou napráva skorumpovaný a nespoľahlivý súdny systém. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov, ako aj narušenia právneho štátu v Poľsku.Európska sieť súdnych rád združuje národné inštitúcie členských štátov EÚ, ktoré sú nezávislé od výkonnej a legislatívnej moci a zodpovedajú za podporu súdnictva v oblasti nezávislého výkonu spravodlivosti. Vznikla v roku 2004 a od roku 2005 je členom ENCJ aj Súdna rada Slovenskej republiky.