Nemecký minister dopravy chce obmeniť staršie vozidlá vyššou prémiou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 18. septembra (TASR) - Majitelia starších áut s dieselovým motorom sa ich majú vzdať a kúpiť si vozidlá šetrnejšie k životnému prostrediu aj vďaka vyššej prémii, ktorú navrhuje schváliť nemecký spolkový minister dopravy Andreas Scheuer.Doterajšia zľava od výrobcov pri nákupe nového auta nie je podľa neho pre zákazníkov dostatočne príťažlivá.vyhlásil.Minister denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zopakoval, že v úsilí o zníženie znečistenia ovzdušia má určité námietky proti tomu, aby sa starším autám vylepšoval hardvér, ale túto alternatívu celkom neodmieta.povedal Scheuer v pondelok (17.9.).Minister v piatok (14.9.) po rozhovore s kancelárkou Angelou Merkelovou ohlásil nové opatrenia, ktoré by mali zvýšiť záujem majiteľov starších áut s dieselovým motorom o nové, kvalitnejšie vozidlá. Medzi opatreniami by mohli byť ajpre jestvujúce vozidlá. O čo konkrétne pôjde, by sa malo rozhodnúť tento týždeň na spolkovom ministerstve dopravy.