Európska superliga nakoniec nebude, po anglických kluboch to vzdal aj šéf Juventusu Agnelli

Bublina spľasla za necelé štyri dni

Lákal ich veľký zisk

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Superliga definitívne nebude. Odvážny, ale podľa mnohých najmä cynický projekt dvanástky elitných futbalových klubov Európy, dostal definitívne stopku po tom, čo to vzdal jeden z jeho iniciátorov Andrea Agnelli Šéf Juventusu Turín sa tak rozhodol po tom, čo v stredu ráno vyšla správa, že z ambiciózneho projektu vystupuje všetkých šesť anglických veľkoklubov FC Arsenal "Projekt po vystúpení anglických klubov nemá význam a nemôže pokračovať. Naďalej som však presvedčený o výhodnosti zamýšľanej súťaže. Profitovali by z nej všetky úrovne futbalu. Chceli sme vytvoriť najlepšiu súťaž na svete," vyhlásil Agnelli podľa webu iDnes.cz.Bublina s názvom Európska superligy spľasla za necelé štyri dni. Iba v nedeľu neskoro večer dvanástka elitných klubov z troch krajín oznámila, že zakladá novú klubovú súťaž nezávislú od Európskej futbalovej únie (UEFA) . To vyvolalo mimoriadne kritické reakcie prakticky na každom stupienku európskeho futbalu od fanúšikov až po najvyššiu vrchnosť.UEFA začala hroziť vyradením hráčov z predmetných klubov z reprezentácií ich krajín a neúčasťou napríklad na tohtoročných majstrovstvách Európy. Proti superligovému projektu sa postavili aj politické špičky v dotknutých krajinách a napokon to viedlo k vystúpeniu šiestich anglických klubov. A to bol začiatkom rýchleho konca odvážnej, ale nepremyslenej avantúry mocných.Lákala ich vidina veľkého finančného zisku, ktorý mala okrem iných zabezpečiť aj americká banka JPMorgan . Každý zo zakladajúcich klubov si mal zo spoločného fondu stiahnuť 300 miliónov eur len za účasť v súťaži. Pre porovnanie - víťaz Ligy majstrov nezíska ani polovicu z tejto sumy.Prezident Európskej futbalovej únie Aleksander Čeferin privítal stredajšiu novinku z Britských ostrovov všetkými desiatimi. "Verím, že po tomto rozhodnutí budú tieto anglické kluby opäť v hre nielen u seba doma, ale aj v európskych súťažiach. Teraz sa musíme ešte viac zomknúť a obnoviť narušenú jednotu, aby sme spoločne mohli kráčať dopredu," vyhlásil 53-ročný slovinský advokát.