Tréner Bernd Storck nečakane skončil v DAC Dunajská Streda, spolu s ním odchádzajú aj ďalší

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda po vzájomnej dohode ukončil spoluprácu s trénerom Berndom Storckom , ktorý s okamžitou platnosťou končí svoje pôsobenie na Žitnom ostrove.Kontrakt 58-ročného nemeckého kormidelníka pôvodne platil do 31. mája 2022. Súčasne s hlavným trénerom pri tíme končia aj kondičný tréner Alexander Storck a tréner brankárov Nico Pellatz. Informoval o tom FK DAC 1904 na klubovom webe."Všetkým trom ďakujeme za spoluprácu a do ďalšej kariéry im prajeme veľa úspechov! Vedením mužstva bol prechodne poverený doterajší asistent Antal Németh," uviedli Dunajskostredčania.Bernd Storck prevzal Dunajskú Stredu vlani v júni a viedol ju v 40 súťažných stretnutiach - 32 vo Fortuna lige, 3 v rámci Európskej ligy, 5 v Slovenskom pohári. Storckovi už len bývalí zverenci nazbierali v aktuálnej sezóne Fortuna ligy dosiaľ 52 bodov v 27 zápasoch.S bilanciou 15 víťazstiev - 7 remíz - 5 prehier a so skóre 59:36 sa dlhodobo zaradili na druhú priečku v tabuľke súťaže. Stále majú šancu na majstrovský titul, aj keď už len v teoretickej rovine. Obhajca ŠK Slovan Bratislava má na čele tabuľky v skupine o titul 10-bodový náskok. Do konca sezóny zostáva odohrať päť zápasov.