Európska únia chce sprísniť pravidlá pre vývoz vakcín, od AstraZenecy žiada podrobný rozpis dodávok

EÚ žiada podrobný plán

O milióny dávok menej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) varovala pred sprísnením pravidiel pre vývoz vakcín proti ochoreniu COVID-19 . Vyhlásenie prišlo v čase potýčky s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca pre obmedzenie dodávok plánovaných zásob jej vakcíny pre euroblok, informuje spravodajský portál BBC.Eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová po pondelkových rokovaniach s firmou AstraZeneca, ktoré podľa nej nepriniesli dostatočné vysvetlenia, uviedla, že EÚ „podnikne akékoľvek kroky potrebné pre ochranu jej občanov”. „Členské štáty EÚ sú jednotné: vývojári vakcín majú spoločenskú a zmluvnú zodpovednosť, ktorú musia dodržiavať,” napísala na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Ako ďalej uviedla, EÚ si od firmy vyžiadala „podrobné plánovanie dodávok vakcín” a ďalšie stretnutie s jej zástupcami sa uskutoční v stredu. Kyriakidesová upozornila, že „v budúcnosti budú musieť všetky spoločnosti vyrábajúce vakcínu proti COVID-19 v EÚ poskytnúť včasné oznámenie, kedykoľvek budú chcieť exportovať vakcíny do tretích krajín“. K súčasnej situácii sa AstraZeneca zatiaľ nevyjadrila.EÚ sa zaviazala ku kúpe 300 miliónov dávok vakcíny, ktorú AstraZeneca vyvinula v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, s možnosťou dodatočného zaobstarania ďalších 100 miliónov dávok.Spoločnosť však pred pár dňami upozornila, že vzhľadom na výrobné komplikácie dodá únii v počiatočnej fáze menej dávok, než bol pôvodný plán - namiesto 80 miliónov len 31 miliónov. Vakcína ešte v únii nie je povolená, Európska lieková agentúra (EMA) by však mohla jej nasadenie schváliť ešte tento piatok.Únia, ktorá kupuje vakcíny v mene členských štátov a plánuje do konca leta zaočkovať 70 percent svojej dospelej populácie, čelí kritike za pomalé očkovanie. Očkovacie programy v niektorých členských štátoch však okrem iného spomalilo obmedzenie dodávok vakcíny od firiem Pfizer BioNTech , ktorým pre to niektoré krajiny hrozia právnymi krokmi.