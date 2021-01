Dopad pandémie na prácu je oveľa horší ako počas krízy v roku 2009, o miesto prišli milióny ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - V uplynulom roku prišlo o prácu pre pandémiu koronavírusu štyrikrát viac osôb ako počas najhoršej fázy svetovej hospodárskej krízy v roku 2009. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov (OSN) , ktorú zverejnili v pondelok.Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) vlaňajšie pandemické opatrenia celosvetovo spôsobili pokles práce o 8,8 %, čo predstavuje asi 255 miliónov pracovných miest na plný úväzok. Tento ukazovateľ je štvornásobne vyšší ako počas finančnej krízy spred vyše dekády.„Toto je najťažšia kríza pre svet práce od veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia. Jej dopad je oveľa väčší ako v prípade globálnej finančnej krízy v roku 2009,“ uviedol generálny riaditeľ MOP Guy Ryder.Pokles práce sa premieta aj do príjmov. Najväčšie finančné straty počas pandémie koronavírusu zaznamenali ženy a mladí ľudia. MOP však očakáva nárast pracovných miest v druhej polovici tohto kalendárneho roka. Bude to však závisieť od zníženia počtu prípadov koronavírusu a zavádzania vakcín proti ochoreniu COVID-19.