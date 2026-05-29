29. mája 2026
Európska únia chce tvrdo zasiahnuť proti rastúcej obchodnej dominancii Číny
Únia varuje, že súčasné obchodné vzťahy s Pekingom sú neudržateľné a ohrozujú európske odvetvia.
Európska únia (EÚ) musí postupovať razantnejšie pri vyvažovaní obchodných vzťahov s Čínou a ochrane svojich strategických priemyselných odvetví.
Vyhlásila to v piatok Európska komisia (EK) po rokovaniach o opatreniach proti rastúcemu tlaku čínskych konkurentov.
„Čína je kľúčovým partnerom a angažovanosť aj dialóg budú pokračovať. Súčasný stav obchodných a investičných vzťahov však nie je udržateľný,“ uviedla Komisia.
Bezpečnosť a ekonomika
Brusel upozornil, že ekonomické a bezpečnostné záujmy EÚ sú čoraz viac prepojené, čo si podľa Komisie vyžaduje „robustnejšiu reakciu“.
Únia v posledných rokoch čoraz viac znepokojuje rastúci obchodný deficit s Čínou. Minulý rok dosiahol schodok obchodu s tovarom približne 360 miliárd eur, keď dovoz z Číny výrazne prevýšil export európskych výrobkov na čínsky trh.
Eurokomisári v piatok diskutovali o existujúcich aj nových opatreniach, ktoré by mohli pomôcť chrániť európske firmy pred lacnou čínskou konkurenciou a štátnymi subvenciami Pekingu.
Lídri budú diskutovať
Komisia zároveň zdôraznila, že prioritou EÚ zostáva stratégia „de-riskingu, nie decouplingu“. Únia si chce zachovať obchodné vzťahy s Čínou, no zároveň znížiť svoju závislosť od druhej najväčšej ekonomiky sveta v strategických oblastiach.
Diskusia v Bruseli má podľa Komisie ovplyvniť ďalšie rokovania o obchodných nerovnováhach s Čínou počas summitu krajín G7 vo Francúzsku v polovici júna aj následného stretnutia lídrov EÚ v Bruseli.
Zdroj: SITA.sk - Európska únia chce tvrdo zasiahnuť proti rastúcej obchodnej dominancii Číny © SITA Všetky práva vyhradené.
