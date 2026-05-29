Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. mája 2026

Európska únia chce tvrdo zasiahnuť proti rastúcej obchodnej dominancii Číny


Tagy: európsko-čínske vzťahy Lídri EÚ obchodné vzťahy

Únia varuje, že súčasné obchodné vzťahy s Pekingom sú neudržateľné a ohrozujú európske odvetvia.



Zdieľať
gettyimages 1277488433 676x451 29.5.2026 (SITA.sk) - Únia varuje, že súčasné obchodné vzťahy s Pekingom sú neudržateľné a ohrozujú európske odvetvia.

Európska únia (EÚ) musí postupovať razantnejšie pri vyvažovaní obchodných vzťahov s Čínou a ochrane svojich strategických priemyselných odvetví.


Vyhlásila to v piatok Európska komisia (EK) po rokovaniach o opatreniach proti rastúcemu tlaku čínskych konkurentov.


„Čína je kľúčovým partnerom a angažovanosť aj dialóg budú pokračovať. Súčasný stav obchodných a investičných vzťahov však nie je udržateľný,“ uviedla Komisia.



Bezpečnosť a ekonomika


Brusel upozornil, že ekonomické a bezpečnostné záujmy EÚ sú čoraz viac prepojené, čo si podľa Komisie vyžaduje „robustnejšiu reakciu“.


Únia v posledných rokoch čoraz viac znepokojuje rastúci obchodný deficit s Čínou. Minulý rok dosiahol schodok obchodu s tovarom približne 360 miliárd eur, keď dovoz z Číny výrazne prevýšil export európskych výrobkov na čínsky trh.


Eurokomisári v piatok diskutovali o existujúcich aj nových opatreniach, ktoré by mohli pomôcť chrániť európske firmy pred lacnou čínskou konkurenciou a štátnymi subvenciami Pekingu.



Lídri budú diskutovať


Komisia zároveň zdôraznila, že prioritou EÚ zostáva stratégia „de-riskingu, nie decouplingu“. Únia si chce zachovať obchodné vzťahy s Čínou, no zároveň znížiť svoju závislosť od druhej najväčšej ekonomiky sveta v strategických oblastiach.


Diskusia v Bruseli má podľa Komisie ovplyvniť ďalšie rokovania o obchodných nerovnováhach s Čínou počas summitu krajín G7 vo Francúzsku v polovici júna aj následného stretnutia lídrov EÚ v Bruseli.




Zdroj: SITA.sk - Európska únia chce tvrdo zasiahnuť proti rastúcej obchodnej dominancii Číny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európsko-čínske vzťahy Lídri EÚ obchodné vzťahy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
K dopravnej nehode pri Senici vyslali záchranári dva vrtuľníky, jeden vodič kamiónu je v umelom spánku – FOTO
<< predchádzajúci článok
Activia Kefír: lahodný rituál pre telo aj vnútornú pohodu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 