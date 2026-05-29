Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
K dopravnej nehode pri Senici vyslali záchranári dva vrtuľníky, jeden vodič kamiónu je v umelom spánku – FOTO
Do nemocníc previezli oboch vodičov kamiónov, stav jedného z nich je vážny. K vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok okolo obeda na ceste medzi obcou Jablonica a mestom Senica, vyslali ...
29.5.2026 (SITA.sk) - Do nemocníc previezli oboch vodičov kamiónov, stav jedného z nich je vážny.
K vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok okolo obeda na ceste medzi obcou Jablonica a mestom Senica, vyslali záchranári dva vrtuľníky. Do nemocníc previezli dvoch vodičov kamiónov, stav jedného z nich je vážny.
„Posádka leteckých záchranárov z Trenčína si na mieste prevzala do starostlivosti 49-ročného vodiča kamióna, ktorý pri zrážke s ďalším kamiónom utrpel zlomeninu stehennej kosti, rozsiahlu tržnú ranu na hlave a viaceré povrchové poranenia tela,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.
Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol vodič preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave s vážnymi poraneniami transportovaný do Fakultnej nemocnice v Trnave. Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Bratislavy si po pristátí prevzala do starostlivosti 35-ročného vodiča druhého kamióna, ktorý pri nehode utrpel závažné poranenia viacerých častí tela.
„Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol pacient uvedený do umelého spánku a s diagnózou polytrauma bol vo vážnom stave letecky transportovaný do UNB Ružinov,“ dodala Hopjaková.
Polícia krátko po nehode informovala, že cestu I/51 v úseku medzi Jablonicou a Senicou úplne uzavrela, obchádzka je vedená cez Osuské a Prietrž. Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti uviedla, že okolnosti a príčiny dopravnej nehody vyšetrujú.
Prípad si prevzal senický vyšetrovateľ, ktorý vo veci začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Podľa prvotných informácií vodič jedného z kamiónov prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim kamiónom. Pri zrážke sa poškodilo ďalšie osobné auto, ktoré úsekom tom čase prechádzalo. Policajti cestu na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - K dopravnej nehode pri Senici vyslali záchranári dva vrtuľníky, jeden vodič kamiónu je v umelom spánku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poranenia viacerých častí tela
Cestu polícia uzavrela
