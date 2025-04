Európska únia dala zelenú prvým odvetným clám voči americkým tovarom

9.4.2025 (SITA.sk) - Európska únia v stredu prijala prvé opatrenia zamerané proti colnému náporu prezidenta Donalda Trumpa. Clá s platnosťou od 15. apríla smerujú na výrobky z USA v hodnote viac ako 20 miliárd eur vrátane sójových bôbov, motocyklov a kozmetických produktov.Clá na úrovni až 25 percent sú odvetou za americké clá na oceľ a hliník, ktoré Washington uvalil minulý mesiac. „Tieto protiopatrenia sa môžu kedykoľvek pozastaviť, ak USA budú súhlasiť so spravodlivým a vyváženým výsledkom rokovaní," uviedla Európska komisia.Trump tiež uvalil 25-percentné clá na dovoz áut z EÚ a voči bloku prijal takzvané recipročné clá vo výške 20 percent, ktoré vstúpili do platnosti v stredu. Hovorca EÚ uviedol, že reakciu na tieto opatrenia by blok mohol zverejniť už na budúci týždeň.